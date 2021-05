El epidemiólogo Daniel López Acuña, sobre el origen de la Covid-19: "Ha habido mucha turbiedad"

"Lamentablemente, la investigación que fue llevado a cabo a principios de año conducida por la OMS y con investigadores independientes no pudo contar con toda la transparencia y la información que fue requerida a las autoridades chinas" afirma Daniel López Acuña, ex director situaciones de crisis OMS, en el matinal de Antena 3 Noticias, sobre el origen del coronavirus.

Investigación en Wuhan

López Acuña asegura que, en estos momentos no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la Covid-19 "porque no hay nada concluyente que nos lleve a solo fijarnos en una de las hipótesis que es el salto natural de una especie animal a la especie humana".

Para el experto científico, la falta de claridad, de transparencia y de colaboración no ha ayudado a que pueda establecerse con criterios científicos cuál es el verdadero origen del coronavirus. "Por supuesto que llama la atención que haya habido algunos casos de trabajadores del Instituto de virología de Wuhan que tuvieron episodios que pudieran ser similares a los casos de COVID-19 un mes antes incluso de que se notificará la presencia de esta epidemia en China".

Daniel López Acuña afirma que es importante saber el origen del virus para conocer la génesis de la epidemia. "No es tan importante para entender cómo tratarlo ni cómo vacunar. Tiene que ver sobre nuestro conocimiento. Si esto se produce de manera espontánea, de saltos de animales a humanos porque eso tiene implicaciones de cómo hacemos la vigilancia de los virus en los animales, como establecemos barreras para que esto no suceda y como estamos alerta para evitar una futura pandemia".

El paciente cero

El exdirector de situaciones de crisis de la OMS también se ha referido al paciente cero. "Ahí ha habido mucho turbiedad en la investigación cuando se llevó acabo en China. Primero había la idea de que esto había sido desatado en el mercado de Wuhan en donde se venden especies animales vivas pero la investigación concluyó que no necesariamente había ocurrido ahí por primera vez, que era difícil ese rastreo y que esto se había estado produciendo en días anteriores, entre otras personas que no estaban en el mercado de Wuhan".

"Llegar a esa arqueología del paciente cero no ha sido factible con la información que existe. A mí lo que me preocupa es que esto lo vayamos a fundar únicamente en estudios de inteligencia que no van a ser los estudios científicos necesarios para llegar a la conclusión" ha explicado López Acuña. "Hoy por hoy, lo que tiene que haber es una gran presión en el marco de la OMS para que China tenga la apertura total y se pueda hacer una investigación científica plena".