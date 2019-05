Varias enfermos de cáncer han decidido mostrar su apoyo a Amancio Ortega tras las críticas vertidas por Podemos y su líder Pablo Iglesias, que indicó que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios" y que España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones del dueño de Inditex.

Tina Fuertes, una mujer que lleva 10 años luchando contra el cáncer, ha iniciado una campaña en change.org para decir "no al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega". "Tal vez a ti no te importe, pero mi familia y yo nos levantamos cada mañana esperando que la ciencia avance rápido y me dé una oportunidad de alargar mi vida en esta lucha diaria que batallo contra el cáncer", señala en la petición.

Tina Fuertes | Change.org

"Ante la noticia de las donaciones de Amancio Ortega de crear cientos de millones de euros para luchar contra el cáncer, mi corazón dio un vuelco. El mío, y el de otros tantos pacientes. Estando al borde del abismo una nueva esperanza se depositó en mi", apunta.

También Inma Escriche se ha sumado a esta defensa y asegura que "la quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega". "Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER . Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá", escribía en Facebook.

se ha sumado a este agradecimiento y ha emitido este martes un comunicado para dejar constancia de que las donaciones de particulares, de empresas o fundaciones sonde la que cada año mueren unas 100.000 personas.

La asociación responde así, aunque sin mencionar expresamente al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. "Cualquier ayuda procedente de la sociedad civil, bien sea a través de donaciones particulares, de empresas o fundaciones, son necesarias", insiste la asociación. Y dice a continuación que este tipo de colaboraciones deben de apoyar la sostenibilidad del sistema sanitario público para poder garantizar el acceso universal, la equidad, la excelencia del mismo y la participación ciudadana.