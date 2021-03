Encuesta: ¿Hay que levantar los cierres perimetrales para salvar la Semana Santa?

Gobierno y comunidades analizan en un nuevo Consejo Interterritorial de Salud un plan "compartido" de cara a Semana Santa que evite una cuarta ola de coronavirus. Sanidad ha pedido prudencia en las desescaladas y aboga por mantener los cierres perimetrales hasta después de las vacaciones, sin embargo no todas las comunidades opinan lo mismo.

Fernando Simón avanzó en rueda de prensa que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones. "Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear", dijo.

Sin embargo, esta postura no la comparten todas las comunidades. Madrid, por ejemplo ha apostado por tomar medidas "sensatas y equilibradas", en función de la evolución de la pandemia. En la misma línea estarían los dos archipiélagos y Extremadura cuya incidencia acumulada se encuentra en 51 casos cada 100.000 habitantes.

Cantabria ha pedido a Pedro Sánchez un plan nacional común mientras Murcia ha mostrado su preocupación por que se relajen demasiado rápido las restricciones.

Y tú ¿qué opinas, se debe permitir la libre circulación entre comunidades o habría que mantener los cierres perimetrales autonómicos?