Muere el futbolista Gonzalo Almenara, del FC Marbellí, a los 32 años

Apenas 48 horas después de la inesperada muerte de Javier Guitián, jugador del San Jorge de Llanes, a los 27 años, el fútbol amateur se ha vuelto a teñir de luto tras conocerse otro fallecimiento, el de Gonzalo Almenara Ibarra, de 32 años y perteneciente a la plantilla del FC Marbellí (Tercera Federación Grupo 9 Senior).

Fue el propio conjunto malagueño con un comunicado en redes sociales el que informó de la muerte de su jugador: "Desde nuestra entidad queremos comunicar la triste noticia del fallecimiento de Gonzalo Almenara, a los 32 años, jugador que estuvo en nuestro equipo senior batiendo todos los récords goleadores posibles, y donde jugó la temporada pasada a las órdenes de su mister Moñi. Queremos transmitir nuestras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz, goleador", reza el mensaje del FC Marbellí en Instagram.

No se conoce la causa de la muerte

Hasta el momento no ha trascendido la causa de la muerte ni tampoco ningún problema de salud que pudiera haber sufrido en los últimos meses. El FC Marbellí también quiso detallar en sus redes sociales este pasado lunes que "el cuerpo de Gonzalo estará hoy a partir de las 19 horas aproximadamente en la Sala numero 1 del Cementerio de San Bernabé" para que familiares y amigos pudieran darle el último adiós. "La misa por Gonzalo será el martes 20 de Agosto a las 11:30 en la capilla del cementerio de San Bernabé", puntualizó el conjunto marbellí.

Almenarra nació en Bilbao pero pasó la mayor parte de su vida en la Costa del Sol en la que desarrolló su carrera como jugador, además de compaginarlo con otra profesión. Se formó en las categorías inferiores del Vázquez Cultural y después pasó por Nueva Andalucía, Atlético de Marbella, Atlético Marbellí y el San Pedro, equipo que también ha lamentado su fallecimiento: "Desde la UD San Pedro queremos transmitir nuestro pésame a la familia y amigos de Gonzalo Almenara, tristemente fallecido y que jugó en el primer equipo rojinegro durante la temporada 2013/2014. DEP". El jugador de 32 años destacada por su gran olfato goleador.

Otro jugador fallecido a lo 27 años

Desgraciadamente es la segunda muerte de un jugador amateur en las últimas horas después de que Javier Guitián, futbolista del San Jorge de Llanes, falleciera a los 27 años tras sufrir una indisposición mientras conducía por la que se bajó del vehículo y se desplomó en la carretera segundos después. Los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida: "No encontramos explicación a lo sucedido en la tarde de ayer, no hay palabras para describir el vacío que dejas en nuestro club, un durísimo golpe que nos toca afrontar. En Ereba estarás siempre presente, 22. Desde el club, mandamos toda la fuerza del mundo a la familia y amigos en estos momentos difíciles", informó el San Jorge de Llanes, equipo en el que jugaba.

