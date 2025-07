Encuentran muerto dentro de su coche a Aquilino de Dios, exalcalde de Arabayona de Mógica, Salamanca

El exalcalde de Arabayona de Mógica (Salamanca), Aquilino de Dios, ha sido hallado sin vida este miércoles por la mañana en el interior de su vehículo, a las afueras de la localidad salmantina, que cuenta con unos 325 habitantes.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, una llamada alertó al Centro de Emergencias sobre la presencia de un hombre inconsciente en el interior de un coche. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario del Sacyl, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. Por ahora, no se conocen las causas exactas de su fallecimiento.

Aquilino de Dios, de 70 años y agricultor de profesión, fue alcalde de Arabayona de Mógica entre 2019 y 2023 por el Partido Popular, tras un pacto con Ciudadanos. Anteriormente había sido concejal durante dos mandatos, entre 2007 y 2015. Cuando finalizó su etapa como primer edil, se retiró de la política local.

La noticia ha generado numerosas muestras de condolencia en redes sociales, tanto de vecinos como de instituciones cercanas. El Ayuntamiento de Villoria, localidad próxima de Arabayona, ha expresado su pesar por la pérdida de "Quilli", como era conocido popularmente en la comarca, y que solía frecuentar el municipio.

La triste noticia de la muerte de Aquilino de Dios se conoce meses después del trágico fallecimiento de Arturo Torró, quien también fue alcalde, en este caso de Gandía (Valencia). Su muerte consternó a los ciudadanos, ya que fue a manos de un asesino que le propició varios disparos.

Trágica muerte de Arturo Torró

Torró fue hallado muerto el 19 de febrero cerca de su vehículo en el término municipal de Xeresa. Las autoridades comenzaron a investigar las causas de su fallecimiento. Tal y como informó el diario Las Provincias, el empresario y exdirigente popular habría muerto tras recibir varios disparos alrededor de las 23:00 horas, después de recibirse un aviso en el 112 alertando de un coche averiado en el kilómetro 38 de la autovía A-38.

Fue la esposa de Torróquien alertó a los servicios de emergencia al perder el contacto con él. Varios familiares se desplazaron también al lugar del suceso, donde finalmente fue localizado en el cuerpo del exalcalde, a varios metros del vehículo, un Mercedes con el motor aún en marcha y registrado a nombre de una mujer.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos, lo que incluye el análisis de las cámaras de tráfico de la zona. Una de las hipótesis que podría explicar su asesinato es la de un posible ajuste de cuentas. Y es que en 2023, fue condenado a tres años y medio de cárcel por malversación de fondos mientras ejercía como alcalde. Igualmente, habría recibido amenazas de muerte en el pasado, según fuentes cercanas al político.

