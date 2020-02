Encuentran un donante de médula para Jaime, el pequeño de cinco años con leucemia

Jaime, el pequeño de cinco años a quien le detectaron leucemia mieloide aguda, ha encontrado un donante. Sus padres, María y Jaime, crearon una página en Facebook que se llama 'Un ángel de la guarda para Jaime' con la que pretendían buscar donantes de médula ósea para encontrar a alguien compatible con el pequeño.

Ahora, desde Facebook, han informado de que han encontrado a un "ángel", alguien compatible con Jaime y quien le puede salvar la vida.

"En varias semanas empezaremos con los preparativos del trasplante! Qué nerviosos y felices estamos!", recogía el post de la red social. Sin embargo, la lucha no acaba aquí, y sus padres recuerdan que hay muchos Jaimes: "Por desgracia hay muchos jaimes en el mundo, en cualquier parte, demasiados, no tendría que existir ninguno, por eso les voy a pedir no paren de donar!! No paren! Por favor! ! No hay mejor donación que la que se da en vida!! ‪#‎donamedula‬ ‪#‎donasangre‬ ‪#‎donaplaquetas, nuestro objetivo lo hemos conseguido pero vamos a ser osados y vamos a estar aquí para que todos los jaimes tengan su angel de la guarda!".

María y Jaime querían quitar el miedo que existe a donar médula y por ello explicaron en Facebook que para los posibles donantes significaba sólo una extracción de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera, pero para el niño significa "la cura y el fin de la enfermedad".