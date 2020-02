Encuentran el cadáver de una mujer flotando en la Ría, a la altura de Sestao (Bizkaia)

El servicio de Emergencias de País Vasco ha rescatado el cuerpo sin vida de una mujer que estaba flotando en la Ría, a la altura de Sestao (Bizkaia). Ha sido tras la llamada de particulares cuando se ha sabido que un cuerpo flotaba en el agua junto a una rampa en el Paseo de la Benedicta, en Sestao.

Efectivos de la Ertzaintza pudieron sacar el cuerpo de las aguas y un médico confirmó el fallecimiento de la mujer que tiene entre 60 y 70 años. La comitiva judicial trasladó el cadáver al servicio de patología forense de Bilbao donde se le practicará la autopsia.

La víctima no portaba documentación alguna por lo que no está aún identificada, aunque el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad.