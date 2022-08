Encajan las piezas: los datos de la caja negra y la versión de la maquinista del tren de Bejís coinciden

Las imágenes en las que se aprecia cómo la maquinista del tren que quedó cercado por las llamas del incendio de Bejís actuó en esos instantes han salido a la luz por primera vez, en ellas se escucha a la perfección que no dará marcha atrás porque explica "me tienen que dar permiso". Mientras tanto, trata de ponerse en contacto con el puesto de control.

Así gestiona la maquinista del tren la situación

Es la primera ocasión en la que somos testigos de lo que sucede cuando el tren se acerca al incendio de Bejís, se viven momentos de tensión, pero no en todos los vagones. En el vagón 1 hay una pasajera que pregunta a la maquinista "¿no puedes dar marcha atrás?", a lo que ella responde que no porque "me tienen que dar permiso". Ahí es cuando trata de ponerse en contacto con el puesto de control para que le indiquen lo que debe hacer pues no es ella quien debe decidirlo.

Las llamas se ven muy cerca desde el tren, aunque en ese vagón 1 todo el mundo, aparentemente, mantiene la calma. Sin embargo, la situación en el vagón 3 es totalmente contraria porque los pasajeros están totalmente alterados y no saben manejar la tensión. Hay niños llorando, personas mayores intentando llamar, un verdadero caos.

"La maquinista fue la única que no estaba histérica"

Ángel estaba allí y nos cuenta cómo vivió esos instantes, y lo más comentado estos días, cómo actuó la maquinista. Este hombre sostiene sobre la maquinista que "fue la única que no estaba histérica", matiza que "estaba nerviosa y tenía desazón, pero yo creo que se contuvo y supo lo que tenía que hacer y lo hizo".

La maquinista intentó hacer retroceder el tren, pero se encontró con que alguien accionó los frenos de emergencia, por lo que tuvo que desbloquear las puertas de forma manual para poder arrancarlo. Parece que es en ese intervalo de tiempo en el que habría una persona que 'lideraba' a los pasajeros que se dedica a acceder a la cabina de conducción y se bajan del tren por esa puerta. Según apunta el sindicato, algunas de las personas que huyeron por las vías, confundieron a esa pasajera que lideraba el grupo con la maquinista.

Esta hipótesis cuadraría con lo que ha declarado la maquinista este viernes ante la Guardia Civil, asegura que ella no abrió las puertas y que recomendó a los pasajeros que no se bajaran del tren. La caja negra también lo confirma.