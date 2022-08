Escudero, sobre el tren de Bejís: "Alguna persona se erigió líder y decidió abrir la puerta de la cabina de conducción y arrastrar a la gente"

Las incógnitas continúan alrededor del suceso por el que un tren acabó prácticamente entre las llamas del incendio de Bejís. Para tratar de resolver algunas incógnitas sobre lo ocurrido, Esther Vaquero ha entrevistado en directo en Antena 3 Noticias al Portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, que aclara algunas cuestiones sobre lo que podría haber ocurrido en el interior del tren en ese momento, aunque todavía hay que esperar a la resolución de las investigaciones que se están llevando a cabo.

¿De quién es la responsabilidad de que el tren se quedara tan cerca de las llamas?

Preguntado sobre la responsabilidad de que el tren quedara tan cerca del fuego como se puede apreciar en las imágenes, Escudero explica que "la responsabilidad la tendrá que determinar la investigación", aunque sostiene que "lo que está claro es que quienes están en el terreno, en el incendio, son quienes conocen la situación y si hay un peligro inminente o no lo hay y tienen que avisar a Adif para que interrumpa la circulación si es que hay un peligro eral. La responsabilidad estaría en los servicios de emergencia y los servicios de protección civil que son los que están ene el terreno".

¿Fue ejemplar el comportamiento de la maquinista?

Acerca de la actuación de la maquinista en esos instantes, confirma que "todos los datos que vamos recabando nos ratifican que la maquinista fue ejemplar, aplicó todos los protocolos, detuvo el tren cuando se percató del peligro inminente, avisó al puesto de mando, hizo el cambio de cabina para reanudar la marcha y se encontró con las dificultades de que iba sola en el tren y no había ningún interventor que pudiese auxiliarle las tareas de atención a los viajeros". De ahí que se desatara el pánico y que la gente "tirara de los aparatos de alarma y de las puertas para intentar huir del tren", algo que provocó que se ralentizara más la salida del tren de la zona del incendio.

No había ningún interventor en el tren

Otro aspecto que se ha cuestionado sobre este suceso es la ausencia de interventor en el tren, a lo que Rafael Escudero confirma que "no es de recibo que un tren circules con 250, 300 pasajeros o incluso más con una persona conduciendo el tren y dentro de la sala de viajeros no vaya nadie que pueda auxiliar o que pueda atender si hay cualquier tipo de necesidad o si surge una emergencia como esta, no es de recibo y eso hay que corregirlo de manera urgente", y es que "todos los días, cientos de trenes están circulando sin interventor, tanto en trenes de media distancia como en trenes de larga distancia, en trayectos incluso que superan las cuatro horas y media o las cinco horas".

¿Abrieron los pasajeros las puertas?

Una de las incógnitas que también rodea a este suceso es si los propios pasajeros pudieron abrir las puertas para salir. Escudero explica que si es posible que las personas que iban en el tren abrieran las puertas, pero que "todo apunta a que no hubo apertura de puertas de las laterales donde van los viajeros, sino que alguna persona del pasaje se erigió el líder de la gente que estaba allí y decidió, aprovechando que la maquinista había salido a reponer los aparatos de alarma para poder reanimar la marcha, abrir la puerta de la cabina de conducción y arrastrar a la gente y llevársela por esa puerta que no tiene ningún tipo de bloqueo, se puede abrir manualmente en cualquier momentos y fue por ahí, al parecer, aunque la investigación lo acabará confirmando, por dónde la gente decidió bajar, todo animados por una viajera que se eligió un poco líder".