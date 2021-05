Un empresario se ha negado a contratar a un trabajador por ser homosexual y tener pareja del mismo sexo. El dueño de la empresa en Potes, Asturias, comunicó al carpintero que el hecho de ser gay podría suponer un problema en el trabajo. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a esta llamada telefónica para mostrar una reconstrucción con nombre ficticio.

"Lo he consultado mucho y creo que no me encajas para trabajar, ¿vale?. Tienes ese problema, que no es un problema, yo no lo veo como un problema pero se lo tengo que consultar a dos o tres compañeros", dice el empresario.

El trabajador, sorprendido por el argumento, pregunta: "Pero a qué te refieres, no entiendo". "Pues que eres gay", responde el dueño de la empresa de carpintería, que continúa: "A mi no me apetece cambiarme en el vestuario, te iban a mirar de malas maneras y yo no quiero esos problemas".

"No se puede permitir que un empresario rechace a un trabajador por su orientación o identidad", reconoce Javier Igreda, coordinador de la Asociación Alega.

"Intenté acceder a un puesto de trabajo y me vi rechazado. Yo sinceramente he venido a este pueblo a buscarme la vida, no a buscar problemas", asegura la víctima de un nuevo y lamentable caso de homofobia en el mundo laboral.