¿Qué es el sarcoma de Ewing? La enfermedad que sufre Elena Huelva

El estado de salud de la influencer Elena Huelva sigue preocupando mucho a sus seguidores. Esta joven padece sarcoma de Ewing y ha explicado que las cosas "no están yendo bien". "Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", explicaba en su mensaje.

A pesar de la labor divulgativa de la joven, muchas personas no saben de qué se trata este tipo de enfermedad.

¿Qué es el sarcoma de Ewing?

El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes. Esta enfermedad se puede encontrar en los huesos de las piernas, los brazos, los pies, las manos, la pared torácica, la pelvis, la columna vertebral o el cráneo. También es posible que el sarcoma de Ewing se encuentre en el tejido blando del tronco, los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello, el retroperitoneo (parte posterior del abdomen detrás del tejido que reviste la pared abdominal y cubre la mayoría de los órganos del abdomen) u otras áreas.

Según informa 'KidsHealth', el sarcoma de Ewing tiene las mejores probabilidades de curación si es tratado por expertos en el tratamiento de cáncer pediátrico. Los adultos jóvenes pueden beneficiarse si reciben tratamiento en un hospital de niños en lugar de un hospital para adultos debido a la experiencia del equipo de tratamiento.

Principales tratamientos

Los principales tratamientos para los tumores de Ewing son:

Quimioterapia (quimio)

Cirugía

Tratamiento con radiación

Casi siempre la quimioterapia es el primer tratamiento. A esta le sigue cirugía o radiación (o ambas), y luego por lo general más quimioterapia. Los grandes avances en el tratamiento del sarcoma de Ewing han ayudado a mejorar las perspectivas de las personas con este cáncer

Esta joven lleva cuatro años luchando contra el cáncer. En un primer momento le diagnosticaron ciática. Después de acudir a varios especialistas detectaron padecía un sarcoma de Ewing con metástasis en los pulmones.