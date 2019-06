El viudo del tiroteo de Aranjuez: "Él les enseñaba la escopeta con la que arrebató la vida de mi mujer y de mi cuñada"

El 9 junio un hombre disparó contra sus cuñadas y su suegra desde un edificio de Aranjuez, en Madrid. El hombre buscaba a su ex pareja que se había separado de él.

Hablamos con el marido de una de las mujeres a las que dispararon y asegura que vio llegar al hermano del presunto asesino con un arma. Desde 'Espejo Público ha sido entrevistado:

"Yo el domingo estuve en el barrio. Me senté en una de las escaleras fumándome un cigarro y apareció Samuel (hermano de 'Juanín) con su coche. Y llevaba algo en el brazo,, así algo alargado con forma de palo. Lo tenía tapado con una bolsa negra o trapo negro. Llevaba también una especie de riñonera o mochila ancha.

Me imagino que llevaba la escopeta y la munición. Subió a su casa, tardó un minuto y se fue. Yo no me hablaba con esta familia ni hemos cruzado miradas ni nada. Ese día cuando salió del portal me miró salió del coche y se fue. Él les enseñaba la escopeta con la que arrebató la vida a mi mujer y mi cuñada y con la que tenía previsto hacer una matanza".