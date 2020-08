El triste vídeo de una chica sobre las consecuencias del coronavirus en el cementerio de La Almudena en Madrid

Una chica ha publicado en Twitter un vídeo sobre el cementerio de La Almudena, en Madrid, durante la pandemia del coronavirus. El resultado ha sido una gran emoción por parte de los usuarios.

La Rata Infecta, como se llama en la red social, es la dueña del vídeo. En él se ven varias tumbas y nichos del cementerio y escuchamos a la joven hablar de fondo.

"He venido a ver a un primo, a los abuelos y a mi madre", comienza a hablar en el vídeo. Sin embargo, pronto comienza a hablar sobre la situación que se ve en el vídeo, es decir, sobre los nuevos nichos que se han creado este 2020.

"Es gente que ha fallecido de coronavirus"

La joven indica que esos nichos nuevos son de "gente que ha fallecido de coronavirus". Explica que no estaban hace seis meses. "El 90% de las personas que están aquí incineradas ha fallecido en el 2020", continúa.

Aunque, a pesar de haber dicho el 90%, cree que son el 99% de los que han fallecido este año.

Seguidamente habla sobre las protestas surgidas en Madrid sobre no llevar mascarilla obligatoria. "Y todavía hay imbéciles que no van con mascarilla y que se piensan que esto es un juego. Y estos son nuestros abuelos. A lo mejor enseñándoselo así a la gente, los imbéciles de los 'covidiotas' entiendan que esto no es un juego, que venir aquí no es divertido y ver esto mucho menos", concluye.

El vídeo ha conseguido más de 65.000 reproducciones y más de 1.500 retuits en tres días.