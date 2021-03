El Supremo ratifica la retirada de la custodia de los hijos de Mauricia Ibáñez por incapacidad

El Tribunal Supremo ha ratificado la retirada de la custodia de los hijos de Mauricia Ibáñez, que fue madre de dos mellizos a los 64 años, por "incapacidad".

La mujer dio a luz en 2017 gracias a un tratamiento de reproducción asistida al que se sometió en Estados Unidos, pero las autoridades decidieron retirarle la custodia de los bebés por su falta de capacidad para los cuidados.

Desde entonces, se abrió una batalla legal con la Junta de Castilla y León y la Audiencia Provincial de Burgos, que argumentan que la situación de los pequeños bajo el cuidado de Ibáéz de "desprotección", por lo que asumieron su tutela.

Los mellizos viven con una familia de acogida en Valladolid y Mauricia puede visitarlos cada 15 días durante una hora. Pero la mujer sigue reclamando Justicia a pesar de las sentencias en contra del Juzgado de Familia y el Supremo.

De hecho, Mauricia Ibáñez considera que la separación de los niños está estigmatizando a sus hijos. "Tienen que pagar por ello", señaló en 2018 en una entrevista en Espejo Público.

La consejera de Familia e Igualdad, satisfecha con la sentencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, ha expresado este martes su satisfacción por la sentencia contra la burgalesa.

Blanco ha recordado que la Justicia ha dado la razón al trabajo de los profesionales, que siempre velan por la seguridad de los menores.

"La Justicia ha dado la razón al trabajo de los técnicos y profesionales y no le quepa duda de que la preocupación de las personas que trabajan en los servicios sociales siempre son los menores. Ellos no pueden hablar, no pueden transmitir lo que sienten y es nuestra obligación ocuparnos de ellos y protegerlos. Son los más vulnerables y en este caso nos alegramos de que la Justicia ratifique las actuaciones que se estaban realizando", ha declarado.