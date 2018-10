La mujer que dio a luz a mellizos a los 64 años es considerada no apta para cuidar a sus hijos por peligro de "aislamiento social"

LUCHA POR LA CUSTODIA

Mauricia Ibáñez, la madre que dio a luz a mellizos a los 64 años, se enfrenta al informe que dictamina si es apta para ser madre. Los mellizos se encuentran actualmente en Valladolid con una familia de acogida. Mauricia no ve a sus hijos con frecuencia. "Ya no me reconocen como su madre", confirma. "Mauricia tiende a la suspicacia y le produce aislamiento social", firman un trabajador social y una psicóloga forense. La madre de 64 años no entiende la razón por la que no creen que sea apta para cuidar a sus pequeños. "No estoy hundida, mis niños me dan mucha fuerza", afirma. Además, Mauricia desvela en 'Espejo Público' su mayor miedo: "Mi mayor temor es que la acogida es previa a la adopción".