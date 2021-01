El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona: "En este momento deberíamos estar con la actividad cerrada"

Según los últimos datos, en España se han registrado 18.047 nuevos casos de coronavirus. De estos, 10.217 se han registrado en las últimas 24 horas. Desde que comenzó la pandemia se han producido 1.928.265 casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa y 50.837 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con estos datos, le hemos preguntado al presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, si todavía estamos a tiempo de frenar una tercera ola. Padrós considera que la mayoría de la de la población hace las cosas bien, “pero es verdad que hay algunos sectores de la población que parece como si esta pandemia no fuera con ellos”.

Asimismo, señala que hay dos factores más, por un lado, que el virus muta y se vuelve más transmisible, por lo que es difícil de poder pronosticar con antelación. Y, por otro lado, considera que la opción que ha tomado en el país de buscar el equilibrio entre salud y economía "se está resquebrajando".

“Estamos en uno de los momentos más delicados de la pandemia desde su origen, estamos en un túnel en el que vemos una pequeña luz en el exterior, que puede ser la vacuna, pero estamos aún en el túnel”, destaca Padrós. Además, ha asegurado que, si fuera por los profesionales sanitarios, hace semanas que “estaríamos en un confinamiento más estricto”.

“Si esto no se está realizando es porque las autoridades políticas quieren mantener un equilibrio con la actividad económica”, afirma. Sobre ello, apunta que no hay peor enfermedad que la pobreza, pero, según dice, estamos en una situación en que en los hospitales el nivel de contagio y el nivel de ingresos es muy grande y los profesionales sanitarios llevan "más de 10 meses con un estado psicoemocional y físico muy importante".

“Me niego a aceptar que en este país no puede haber en los presupuestos algunas partidas que puedan aplicarse para compensar esos sectores económicos que ahora están padeciendo con la incertidumbre de si tienen que volver a cerrar”, manifiesta. Asimismo, pide al Gobierno de España que haga un esfuerzo para encontrar esa forma de compensar económicamente, “porque en este momento deberíamos estar con la actividad cerrada como en otros países de nuestro entorno”.

Por último, sobre la nueva cepa británica, comenta que es mucho más contagiosa, por lo que hace más necesario no bajar la guardia. Además, asegura que solo tendremos una solución con la vacuna cuando se consiga una inmunidad de grupo. Mientras no sea posible, las medidas deben continuar.