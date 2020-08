El juez prorroga el confinamiento de Aranda de Duero cuatro días más

El titular del Juzgado de lo contencioso número 2 de Burgos ha resuelto que el aislamiento de Aranda de Duero podrá seguir hasta el 18 de agosto.

El Juez ha mantenido durante el día de hoy el aislamiento de Aranda de Duero para decidir si mantenía el confinamiento durante más tiempo o no. La Junta pidió prolongarlo durante siete días más, sin embargo no ha sido así.

Se necesitaba más información de la que le había aportado el Gobierno de la comunidad para tomar la decisión de continuar el confinamiento durante siete días más. Por ello, mientras recopilaban información, el juez ha estudiado la decisión.

El juez consideró que el documento presentado por la Junta no se ajustaba a lo que solicitó en su auto de ratificación de las medidas para contener la pandemia.

Concluye que la prórroga del aislamiento de Aranda es "urgente y necesaria" porque se mantiene el denominado "contagio comunitario". En los últimos días han incrementado el número de casos sin embargo, se ha apoyado en "indicios de estabilización existentes" para limitar hasta el 18 de agosto la prórroga.

No será de siete días

La prórroga no será de siete días como pedía la Junta de Castilla y León, sino de cuatro. Aunque abierto a una nueva prórroga. Además aclara que la restricción de movimientos de los ciudadanos no afecta a los desplazamientos que se realicen para el suministro de bienes y servicios desde poblaciones cercanas.

Los contagios que han registrado son de 33 en las últimas horas y 14 personas ingresadas por coronavirus. En Castilla y León se han notificado 281 casos nuevos de coronavirus y 140 rebrotes activos en la región.