El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Taulí: "Los guantes no son un buen mecanismo de seguridad"

Aún no sabemos cómo usar guantes y mascarillas para protegernos del contagio por coronavirus

Mascarillas y guantes se están utilizando de forma generalizada como barrera contra el coronavirus. Sin embargo, muchos hospitales obligan a los pacientes a quitarse los guantes antes de entrar y hay expertos que cuestionan su eficacia. Es el caso de Manel Cervante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Taulí de Sabadell.

¿Por qué considera usted que los guantes no son del todo recomendables?

"Los guantes no deberían utilizarse como uso social, deben ser utilizados por sanitarios. No sirven de nada para llevarlos por la calle. Dan una falsa sensación de seguridad. Nos tocamos la cara o la nariz, eso es un peligro porque puede ayudar a la propagación del coronavirus".

Hay alguna situación en la que si conviene usar los guantes, ¿qué precauciones hay que tomar para usarlos?

"Se recomendaría utilizarlos para momentos concretos, por ejemplo para cuando hacemos la compra".

Desde el pasado jueves es obligatorio usar mascarillas en espacios cerrados y también en abiertos cuando no se pueda asegurar la distancia de seguridad entre personas.

¿Cuestiona el uso de mascarillas en espacios abiertos?

"Este tema es más peliagudos. Nosotros opinamos que hay que hacer caso de las recomendaciones oficiales. Yo en los espacios públicos llevo mi mascarilla en el bolillo y cuando no hay una distancia de seguridad me la pongo. No creo que al aire libre o haciendo deporte sea necesario. Para algunas personas que padecen enfermedades puede ser complicado llevar la mascarilla".