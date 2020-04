El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil señala que "estudian los bulos para informar a los ciudadanos"

Durante la comparecencia del Comité Técnico de Seguimiento sobre el coronavirus el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha hablado tras las palabras que dijo este domingo de que trabajan "para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

A estas palabras ha querido explicar qué "sobre bulos y desinformación, estamos hablando de un asunto muy serio que no solo afecta a España, también al resto de los países del mundo. Cuando he hablado de bulos, me refiero a que la monitorización que realiza la guardia civil de las redes sociales e Internet trata de identificar estos bulos de origen incierto que pueden generar alarma social en cuestiones en este momento que tienen que ver con la enfermedad y la salud".

También ha matizado que "estas actividades que hace la Guardia Civil siempre se hacen en el respeto de la libertad de expresión y a la crítica. La Guardia Civil es garante sin ningún género de dudas de los derechos fundamentales de la Constitución y entre ellos se encuentran la libertad de expresión y de información".

En el documento de carácter interno se pide de dar cuenta al Estado Mayor de todas las actividades que se realizan en ámbito cibernético: denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, etc, y además se pide que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma social.

Cuando me refiero a instituciones habla de instituciones locales, estatal, etc. Hablamos de bulos de carácter incierto con ánimo de crear alarma. En ningún momento hablamos de crítica política.