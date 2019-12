El fin de los números: prisión permanente revisable para 'El Chicle'

17 de diciembre de 2019, 101 folios de sentencia, redactados durante 16 días después del veredicto de 9 miembros de un jurado, tras 11 sesiones de juicio y 12 días antes de un 29 de diciembre, fecha en la que se detuvo, hace hoy 2 años, a José Enrique Abuín.

Todo en este caso ha sido cuestión de números, incluso se ha aplicado un método matemático, el Teorema de Bayes, para probar la agresión sexual. Todo números salvo su resultado: Prisión permanente revisable.

No podemos contabilizar cuantos años pasará Enrique Abuín en la cárcel porque, la pena máxima es permanente, como su nombre indica, pero también revisable. Y en caso de que se revoque, o se revise, sí podremos volver a hacer cuentas porque también se le condena a 10 años de libertad vigilada por ese mismo delito: asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima

Y seguimos sumando. Otros 4, 4 más de prisión por detención ilegal, y agresión sexual, en concurso medial, con el atenuante de la confesión. Y sumamos 5 más de libertad vigilada.

Vamos a por más. Añadan, agreguen ahora la parte económica, 130.000 euros que José Enrique Abuín deberá pagar a los padres de Diana, 40.000 a su hermana y las costas de un juicio que contó con 50 testigos y casi otros tantos peritos ¿Les salen las cuentas? A él, seguramente, no. No le quedará más remedio que soportar la prisión y en cuanto a lo económico… Se declarará, claramente, insolvente. Así que no, no le van a dar los números. Algo que, posiblemente, ya tenía asumido el último día de juicio el único en que pidió perdón. De nuevo ganaron los números porque empleó poca literatura para hacerlo.

El que no ha escatimado en palabras, en motivos, en razones, ni en tiempo para hacerlo, 17 días- de nuevo, un número- ha sido el juez Ángel Pantín que ha escrito más de 100 folios para repasar todas las cuestiones planteadas por la defensa para desmontarlas una por una. Hay quienes especulaban con que el magistrado no es amigo de la prisión permanente revisable, pero así concluye tras un- permítanme- minucioso y muy riguroso trabajo. Entre líneas, también, loa el trabajo de la defensa, de Fernanda Álvarez, una abogada de oficio que se ha descubierto como la letrada guerrera que cargó contra todos para librar de algún año de cárcel a su cliente. Pese a su empeño no lo consiguió, pero lo seguirá intentando porque recurrirá

Y hoy José Enrique Abuín se convierte en el número 13. Sí, mal número, el de la mala suerte. La persona número 13 a la que en España se le aplica la prisión permanente revisable. Y el juez Pantín en el hombre cuyas palabras han calado hondo en la sociedad; el magistrado que ha dictado sentencia con una prisión permanente revisable con pruebas menos concluyentes que en el resto de casos que se han registrado en la historia de España. Pero han sido suficientes y a expensas de lo que dictamine el Tribunal Supremo.

Hoy, 17 de diciembre de 2019 tiramos de letras y cifras, de números y caracteres para escribir FIN a más de 1200 días sin Diana Quer.