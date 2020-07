El documental 'Vocación' refleja y recuerda la entrega de los sanitarios españoles muertos por coronavirus

El documental 'Vocación' recoge los testimonios de los familiares de los sanitarios muertos durante la pandemia del coronavirus.

Testimonios desgarradores de mujeres, hijos que explican lo que significa ser médico o enfermero en España.

"Tú eres el Gregorio Marañón"

Vocación y mucho más en tiempo de epidemia:"Para mi hubiera sido muy fácil decirle, hay un peligro, quédate en casa, no trabajes, pero es impensable. ¿Para un sanitario en una epidemia no trabajar? , es que es contrario a su vocación" recuerda la viuda del médico especialista en nefrología e investigador del Hospital Gregorio Marañón, Alberto Tejedor.

Es uno de los 63 sanitarios fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Su fotografía cuelga del centro hospitalario y reza "Tú eres el Gregorio Marañón" y todo el personal sanitario salió a las puertas del hospital a rendirle homenaje.

"No son héroes, son profesionales"

Los familiares insisten en este documental, que se estrena mañana, que "no son héroes" . "Sólo ha hecho lo que tenía que hacer y lo que pensaba que era correcto" asegura con entereza el hijo de una de las víctimas.

Otros insisten en que no fueron conscientes "de la gravedad del coronavirus", y hay a quien se le quiebra la voz recordando: "Mi madre era fiel defensora de la Sanidad Pública y hasta el final, eso no se me va a olvidar nunca".

Testimonios que hablan de la entrega de unas personas contagiadas mientras servían y trabajaban por todos nosotros: "Me he enterado de muchísimas historias de gente a la que mi padre había salvado la vida" cuenta una joven hija de médico.

El dolor de la pandemia

El director del documental 'Vocación', Polo Ménarguez, es hijo de médico y enfermera y en este documental recoge un duelo al que se mira "poco de frente", según dice: "No somos conscientes del dolor que esta pandemia ha dejado detrás". Polo pretende que este documental haga reflexionar a muchas personas que "ya están con el chip de cómo si no hubiera pasado nada".

Quiere dejar claro: "Que no es un homenaje a héroes, es un homenaje a profesionales".

Sólo en España ya se han 52 mil sanitarios contagiados por Coronavirus. Este documental es el homenaje del Colegio de médicos de Madrid para recordar su sacrificio y entrega.