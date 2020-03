El asesino de la última víctima de violencia machista la había citado para recoger sus cosas de casa

Concepción Fernández estaba en trámites de separación de su marido y presunto asesino. Ayer el hombre la citó en su casa, en Posadas, en Córdoba para que recogiera sus pertenencias porque desde hace un tiempo ya vivían en casas separadas y él se había quedado en el domicilio familiar por orden del juez. Estaban a punto de firmar los papeles del divorcio.

Conchi no se atrevió a ir sola a la cita. La acompañaban una hermana y una amiga pero al llegar a la vivienda el ex marido discutió con ellas y les prohibió el paso. Sólo entró la ex mujer, de 67 años, y dentro de la casa su ex marido le asestó varias puñaladas.

Las otras dos mujeres, alarmadas fueron a buscar ayuda. El hombre ya se había disparado y cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron a Conchi muerta con varios cortes en el cuerpo y a él herido muy grave. Fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba donde permanece ingresado en estado crítico.

No consta que haya antecedentes ni denuncias por malos tratos entre la pareja que tenían dos hijos.

El Ayuntamiento de Posadas ha decretado dos día de luto y esta mañana se celebrará una concentración y cinco minutos de silencio en la Plaza del Ayuntamiento.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha condenado en las redes sociales, este último asesinato: "otra víctima más de la violencia machista nos sume hoy en la consternación, que no el desánimo. Seguiremos luchando para erradicar esta lacra y combatir a sus negacionistas", ha asegurado el Ministro.

Con Conchi ya son 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2020.