El Aeropuerto de El Prat registra una gran actividad pese a las restricciones de movimiento en Barcelona

Desde este sábado están prohibidas las reuniones con más de 10 personas y se pide a todas las personas que viven en el área metropolitana de Barcelona que no salgan de casa si no es estrictamente necesario para intentar frenar los brotes de coronavirus.

Sin embargo, no salir de casa se trata solo de una recomendación al igual que no ir a las segundas residencias. Se puede viajar porque no está prohibido y hay quien lo sigue haciendo.

En el Aeropuerto del Prat de Barcelona hay programadas este lunes 338 operaciones,168 de ellas son a destinos nacionales o europeos.

Muchos viajeros aseguran que ya tenían las vacaciones reservadas y han querido seguir adelante con ellas: "Lo teníamos cogido desde hace un mes".

Cataluña ha sumado durante las últimas 24 horas 755 nuevos positivos de coronavirus, de los que 205 corresponden a la región sanitaria de Lleida, 210 a la ciudad de Barcelona y 445 a toda el área metropolitana, un 59 % del total de contagios, según los datos difundidos este lunes por el Departamento de Salud.