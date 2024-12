Estafan a un hombre que viajó de Orense a Valencia para recoger un coche por el que pagó 600 euros

En enero de 2020, un hombre de Orense encontró un anuncio en una plataforma de compraventa online en el que se ofrecía un Land Rover de la serie 1 por un precio sorprendentemente bajo: 600 euros. Este precio, mucho más barato que el de otros vehículos de similares características en el mercado, despertó su interés y no tardó en ponerse en contacto con el vendedor.

Tras acordar la compra, el vendedor le pidió que realizara el pago de los 600 euros, pero alegó que tenía problemas con su cuenta bancaria. Como solución, le sugirió que enviara el dinero a su cuñado, a lo que el comprador aceptó. Más tarde, el comprador hizo una segunda transferencia de 465 euros, que supuestamente cubría los costes del transporte del vehículo desde Valencia hasta Orense.

Un final de viaje trágico

La víctima en ningún momento sospechó que podría estar siendo engañado, ni antes ni después del pago. Incluso cuando el vendedor le pidió que viajara a Valencia para recoger el coche, a pesar de que ya había abonado los gastos de transporte, el comprador no dudó en seguir adelante con la operación.

Viajó hasta la capital valenciana, pero, al llegar al lugar acordado, el coche no estaba allí. Tras intentar ponerse en contacto en varias ocasiones, el vendedor nunca respondió, momento en el que finalmente el comprador se dio cuenta de que había sido estafado.

Una vez regresó a Orense, la víctima acudió a la Policía para denunciar el fraude. Facilitó los números de teléfono utilizados por los estafadores y los detalles de las transferencias realizadas, lo que permitió iniciar una investigación. El falso vendedor y su cuñado fueron identificados, pero la investigación no fue suficiente para que ambos fueran condenados.

Sería injusto y un "fraude"

A pesar de las pruebas aportadas, la investigación fue insuficiente y los responsables no fueron condenados. Uno de los implicados se encuentra en paradero desconocido, mientras que el otro no fue condenado debido a que las pruebas en su contra llegaron fuera del plazo establecido para la instrucción del caso. Además, la jueza a cargo del caso señaló que condenar a alguien basándose en pruebas que llegaron fuera de tiempo sería injusto y un "fraude". También recalcó que no se podía culpar a una persona por complicidad en un delito si el autor principal no había sido encontrado.

El caso pone de manifiesto las dificultades en las investigaciones relacionadas con estafas onliney la importancia de contar con pruebas claras dentro de los plazos establecidos para que los responsables sean condenados.

La importancia de la precaución en las compras online

Las estafas online se han convertido en una amenaza constante, ya que las compras por internet son cada vez más comunes. Existen personas y grupos especializados en crear anuncios falsos e incluso sitios web fraudulentos que imitan a los originales, con el único propósito de engañar a los usuarios.

Estos fraudes suelen ser más frecuentes en épocas de alta actividad comercial, como el Black Friday o la Navidad, cuando muchas personas realizan compras en línea. Por ello, tanto los expertos como la Policía recomiendan tener precaución al realizar compras por internet. Es fundamental asegurarse de que el sitio web sea seguro y de que la persona o empresa a la que se le está enviando el dinero sea legítima antes de realizar cualquier pago.

