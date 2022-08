Efemérides de hoy 7 de agosto de 2022: ¿Qué pasó el 7 de agosto?

Tal día como hoy, un 7 de agosto de 1996, una riada de agua, piedras, lodo y maleza, provocada por una fuerte tormenta, arrasa en apenas unos minutos el Camping Las Nieves, cerca de Biescas (Huesca), en el Pirineo aragonés. Murieron 87 personas y hubo más de 180 heridos. El camping, que se encontraba en una zona inundable, quedó arrasado; el alud se llevó por delante todo cuanto pilló a su paso, caravanas, coches, árboles, quedando en pie solo el edificio de la recepción. En esas fechas el camping estaba completo, más de 600 personas procedentes de España y de otros países europeos.

El 7 de agosto, pero de 2017, Alberto Contador anuncia su retirada del ciclismo profesional al final de la Vuelta a España. En un vídeo en las redes sociales manifestó: “Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país”.

¿Qué pasó el 7 de agosto?

1815: Napoleón Bonaparte embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.

1927: Se inaugura el Puente de la Paz sobre el río Niágara entre las ciudades de Búfalo (Estados Unidos) y Fort Erie (Canadá).

1956: Más de mil muertos al estallar en el centro de Cali siete camiones del Ejército colombiano cargados con dinamita.

1960: Costa de Marfil se independiza de Francia.

1978: Se produce un golpe militar en Honduras por el que un triunvirato militar depone al jefe del Estado, el general Juan Alberto Melgar.

1998: Doble atentado con coche-bomba en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salam (Tanzania). Murieron 258 personas.

2000: La Unión Astronómica Internacional anuncia el descubrimiento de diez nuevos exoplanetas.

2008: Empieza la guerra entre Georgia y la república autónoma prorrusa de Osetia del Sur.

¿Quién nació el 7 de agosto?

1876: Margarita Gertrudis Zelle "Mata Hari", espía de origen holandés.

1942: Caetano Veloso, músico y cantautor brasileño.

1954: Antonio Resines, actor español.

1975: Charlize Theron, actriz sudafricana.

1977: Paula Echevarría, actriz española.

1985: Daniel Gimeno, tenista español.

¿Quién murió el 7 de agosto?

1941: Rabindranath Tagore, poeta indio.

1957: Oliver Hardy (El Gordo), actor cómico estadounidense.

1960: Salvatore Ferragamo, diseñador de zapatos italiano.

2000: Pina López-Gay, dirigente histórica del Partido de los Trabajadores de España.

2003: Pierre Vilar, historiador francés.

2016: Dolores Vargas, la Terremoto, cantante española.

¿Qué se celebra el 7 de agosto?

Hoy 7 de agosto se celebra el Día Mundial de los Faros.

Horóscopo del 7 de agosto

Los nacidos el 7 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto, se celebran los Santos San Cayetano de Thiene, San Alberto de Mesina, San Miguel de la Mora y San Mamés.