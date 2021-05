Efemérides de hoy 4 de mayo de 2021: ¿Qué pasó el 4 de mayo?

Tal día como hoy, un 4 de mayo de de 1959 se celebra la primera edición de los Premios Grammy. La primera entrega de premios más importante de la industria de la música fue presentada por el cómico Mort Sahl se celebró en dos sitios a la vez: en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y en el Park Sheraton Hotel de Nueva York. El artista más nominado fue Frank Sinatra con seis nominaciones en total pero fue Domenico Modugno el gran ganador de la noche.

Por otro lado, el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. Este día se eligió por el juego de palabras en inglés de 'May the 4th' en alusión a la famosa frase de la saga de George Lucas 'May the force be with you'. Sin embargo, no fue hasta el año 1979, dos años después del estreno de 'Star Wars', cuando los miembros del partido conservador felicitan a través de una publicación en el diario británico 'London Evening' con esta frase a Margaret Thatcher tras convertirse en la primera ministra de Reino Unido.

¿Quieres saber más? Consulta las efemérides del 4 de mayo y descubre qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 4 de mayo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de mayo?

1917: Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial.

1919: Movimiento del 4 de Mayo en China.

1922: Inglaterra e Italia reconocen el Gobierno de los sóviets.

1931: El Gobierno de España acuerda un nuevo sistema electoral.

1939: España se retira de la Sociedad de Naciones.

1949: Mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino.

1954: Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno 'Yankee'.

1964: Estreno de la película 'La verbena de la Paloma', de José Luis Sáenz de Heredia, en España.

1970: El tenista español Manuel Santana gana el Torneo Internacional Puerta de Hierro en Madrid.

1976: Fundación del diario 'El País' en Madrid.

1979: Constitución del nuevo Senado en España.

1979: Margaret Thatcher es elegida primera ministra de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar el cargo en el país.

1990: El bioquímico Santiago Grisolía recibe el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

1994: El Parlamento Europeo aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia en la Unión Europea.

2000: El virus informático 'ILoveYou' paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo.

¿Quién nació el 4 de mayo?

1908: Giovanni Guareschi, escritor y periodista italiano

1921: Harry Daghlian, físico estadounidense

1929: Audrey Hepburn, actriz belga

1933: Manuel Pareja Obregón, compositor español

1939: Paul Gleason, actor estadounidense

1946: John Watson, piloto irlandés

1951: Gérard Jugnot, actor y cineasta francés

1977: Emily Perkins, actriz canadiense

1987: Jorge Lorenzo, piloto español

1993: Dorian Finney-Smith, jugador de baloncesto estadounidense

¿Quién murió el 4 de mayo?

1935: Narciso Díaz de Escovar, poeta español

1949: Valentino Mazzola, futbolista italiano

1964: Ramón Barba Guichard, escultor y dibujante español

1969: Osbert Sitwell, escritor británico

1973: Jane Bowles, escritora estadounidense

2010: Ángel Cristo, domador y empresario circense español

2014: Elena Baltacha, tenista británica

2015: Jesús Hermida, periodista español

¿Qué se celebra el 4 de mayo?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y el Día Internacional de los Bomberos.

Horóscopo del 4 de mayo

Todos los que han nacido el 4 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro según el horóscopo.

Santoral del 4 de mayo

Santa Antonina de Nicea, san Florián, santa Pelagia, san Silvano de Gaza, san José María Rubio, san Ciríaco, san Curcódomo, san Ricardo Reynolds.