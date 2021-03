Las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid coincidirán con el día de Star Wars

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo al concluir que la "validez y eficacia" del decreto firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso "no pueden verse comprometidas" por la presentación posterior de mociones de censura.

Las elecciones madrileñas coincidirán con el día de Star Wars. El 4 de mayo se ha convertido en un día en que la comunidad fan mundial de Star Wars se reúne y celebra eventos en honor a la mayor franquicia de entretenimiento surgida hasta el momento.

La mítica frase 'May the Force be with you', o lo que es lo mismo, 'Que la fuerza te acompañe', es una de las más recordadas de la historia del cine. En alusión a ella, los fanáticos de la saga decidieron instaurar este día por el parecido fonético en su pronunciación inglesa "May the 4th be with you".

Se cree que la primera vez que se utilizó esa frase fue en el periódico inglés 'The London Evening News', cuando Margareth Tatcher fue elegida como primera ministra el 4 de mayo de 1979. "May the Fourth Be with You, Maggie" fue el titular elegido, aplicando el famoso juego de palabras entre Star Wars y la fecha.

¿Qué ha pasado en Madrid?

La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid presentó el viernes ante el TSJM este recurso contra el decreto firmado el miércoles por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), que disolvió la Cámara y convocó elecciones el 4 de mayo tras romper con su socio de Gobierno de Ciudadanos.

Según explicó la propia Ayuso, lo hizo ante el temor de que Ciudadanos y PSOE presentaran un moción de censura contra ella como la registrada contra el PP en Murcia, que finalmente ha sido abortada por tres diputados de la formación naranja.

Sin embargo, minutos después de la firma del decreto, el PSOE y Más Madrid registraron sendas mociones de censura contra Ayuso que fueron admitidas por la Mesa de la Asamblea al considerar la mayoría de miembros de este órgano que el texto no estaba en vigor porque no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Por ello, la Mesa recurrió el decreto alegando que el Estatuto de Autonomía no permite la convocatoria de elecciones mientras haya en tramitación una moción de censura, aunque tanto el PP como Vox defienden en base al Estatuto que lo que hay que tener en cuenta es el momento del acuerdo de la convocatoria electoral y no la publicación del mismo.