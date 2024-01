Efemérides de hoy 31 de enero de 2024: ¿Qué pasó el 31 de enero?

El 31 de enero de 1981, nace Justin Timberlake, cantante estadounidense que comenzó su carrera en la banda 'N Sync e inició su carrera en solitario en 2002, con éxitos como “Cry Me a River” y “Rock Your Body”, siendo reconocido a lo largo de su trayectoria musical con diez Premios Grammy, cuatro Premios Emmy y once MTV Video Music Awards, además de una nominación a los premios Óscar y dos a los Globos de Oro.

Tal día como hoy, un 31 de enero, pero de 2009, Raúl González Blanco, "Raúl", iguala a Alfredo Di Stefano como máximo goleador de la historia del Real Madrid con 308 goles, acabando su trayectoria deportiva como segundo anotador del club blanco sumando un total de 323, quedando en segundo lugar tras el portugués Cristiano Ronaldo, que llegó a marcar hasta 450.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de enero?

1950.- El presidente de EEUU, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958.- Lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense "Explorer-1", la respuesta de los científicos de Estados Unidos a la puesta en órbita del Sputnik 1 y 2 por parte de la Unión Soviética.

1971.- Estados Unidos lanza al espacio el "Apolo XIV", una misión espacial tripulada que fue la tercera que alunizó.

1976.- Robo de 118 cuadros de la última época de Picasso en el palacio de los Papas de Aviñón, que fueron recuperados en octubre de ese año por la policía.

1977.- Inauguración en París del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, conocido popularmente como Centro Pompidou.

1994.- Un incendio destruye el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, construido en 1847.

2020.- Un turista alemán, aislado en La Gomera por haber tenido contacto con una persona infectada, primer caso de coronavirus en España. .

2020.-Reino Unido abandona definitivamente la UE (a las 11 de la noche hora local), tras 47 años de permanencia en el club europeo.

¿Quién nació el 31 de enero?

1937.- Luis del Olmo, periodista y empresario español.

1938.- Beatriz de Orange-Nassau, reina de los Países Bajos.

1956.- Artur Mas, político español.

1958.- Manuel Doreste, deportista español, de vela.

1970.- Amelia Driver (Minnie Driver), actriz británica.

1981.- Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 31 de enero?

2015.- Jose Manuel Lara, empresario, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia.

2017.- Rob Stewart, cineasta canadiense.

2018.- Haím Guri, poeta, novelista, periodista y cineasta israelí.

2020.- Mary Higgins Clark, escritora estadounidense.

2021.- Alejandro Gómez, atleta español.

2022.- Roberto Pérez Toledo, director, guionista y productor canario.

¿Qué se celebra el 31 de enero?

Hoy 31 de enero se celebra el Día Nacional de la Juventud.

Horóscopo del 31 de enero

Los nacidos el 31 de enero pertenecen al signo del zodiaco de Capricornio.

Santoral del 31 de enero

Hoy, 31 de enero, se celebran los Santos Juan Bosco, Julio, Ciro, Saturnino y Marcela.