Efemérides de hoy 3 de mayo de 2025: ¿Qué pasó el 3 de mayo?

El 3 de mayo de 2008, el ciclón Nargis arrasó gran parte del sudeste de Myanmar, antigua Birmania. La tormenta tropical devastó todo lo que encontró en su camino, millones de personas vieron sus casas reducidas a escombros. El caos fue total, según diferentes fuentes que trataron la catástrofe, la cifra de fallecidos ascendió a más de cien mil birmanos que no encontraron la forma de resguardarse del temporal.

El Gobierno de Myanmar no avisó con antelación a sus ciudadanos del paso inminente del ciclón, además, en las primeras tres semanas desde la tragedia, rechazó y bloqueó la llegada de ayuda humanitaria, una reacción sin precedentes que muchos no entendieron. Los campos de cultivo quedaron anegados, con las cosechas pérdidas los damnificados necesitaban con urgencia todos los recursos que recibían por parte de países y organizaciones no gubernamentales. El precio del combustible y los alimentos duplicó su precio, una carga extra para los supervivientes. Con el paso de los años, las consecuencias del ciclón Nargis siguen siendo catastróficas, una situación poco alentadora para el pueblo birmano, que tan solo hace un mes sufría uno de los peores terremotos de su historia.

Un 3 de mayo, pero de 2007, Madeleine McCann despareció mientras dormía con sus hermanos en un resort turístico en Algarve, Portugal. La niña británica, de tan solo tres años, viajó junto a sus padres para disfrutar de unas vacaciones en la playa. Ninguno imaginó que esos días de descanso se convertirían en una auténtica pesadilla. Mientras sus padres, Gerry y Kate McCann, disfrutaban de una cena de tapas junto a varios amigos íntimos, los niños dormían en sus respectivas habitaciones. Los padres acordaron turnos cada media hora para revisar si los niños necesitaban algo. Cuando fue el turno de Kate, la madre encontró la peor sorpresa posible: Madeleine no estaba.

Sin vacilar, contactaron con la policía local para denunciar la desaparición. El despliegue de búsqueda duraría hasta el amanecer del día siguiente, pero no pudieron encontrar rastro de Madelaine. Rápidamente, el caso pasó a ser portada en la prensa internacional. El ruido mediático y el seguimiento de la investigación atosigó a una familia que acababa de perder a su hija, una odisea que los McCann han tenido que soportar durante estos años. Desde acusaciones que les responsabilizan de ser ellos quienes hicieron desaparecer a su hija, hasta una mujer polaca que asegura ser Madelaine.

1949.- EEUU lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80.000 metros de altura.

1965.- Se lleva a cabo la primera transmisión de TV por satélite.

1966.- ‘The Times’ publica por primera vez las noticias en primera plana y suprime la tradicional presentación en pequeños anuncios.

1979.- El Partido Conservador gana las elecciones generales en el Reino Unido y su líder, Margaret Thatcher, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del país.

1996.- El filósofo español Julián Marías y el periodista italiano Indro Montanelli ganan, compartido, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2010.- Las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Continental anuncian el acuerdo definitivo para su fusión, dando lugar al mayor grupo de transporte aéreo del mundo.

2021.- 26 personas mueren en un trágico accidente de Metro ocurrido en Ciudad de México.

2023.- Un joven de 13 años tirotea mortalmente a nueve personas, entre ellas ocho menores, en un colegio de Belgrado.

2024.- El Ministerio de Cultura español elimina el Premio Nacional de Tauromaquia al considerar esta disciplina "una forma de tortura animal".

¿Quién nació el 3 de mayo?

1469.- Nicolás Maquiavelo, escritor e historiador florentino, autor de 'El Príncipe'.

1903.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.

1914.- Martín de Riquer, filólogo y académico español.

1933.- Steven Weinberg, Premio Nobel de Física, investigador estadounidense.

1934.- Georges Moustaki, cantautor egipcio-francés.

1945.- Roberto Verino, diseñador de moda español.

1950.- Gabriel Albiac, filósofo español.

¿Quién murió el 3 de mayo?

1975.- Julio Álvarez del Vayo, político republicano español.

1987.- Dalida, cantante italo-francesa.

1991.- Jerzy Kosinsky, escritor estadounidense, de origen polaco.

1998.- René Múgica, cineasta y escritor argentino.

2002.- Yevgueni Svetlanov, director de orquesta ruso.

2008.- Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente del Gobierno español.

2020.- Miguel Ors, periodista deportivo español.

¿Qué se celebra el 3 de mayo?

Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Horóscopo del 3 de mayo

Los nacidos el 3 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo, se celebran los santos Felipe apóstol, Alejandro I Papa, Santiago y santa Violeta.