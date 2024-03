Efemérides de hoy 3 de Marzo de 2024: ¿Qué pasó el 3 de Marzo?

Tal día como hoy, 3 de marzo, pero de 1976, la Policía desaloja una asamblea de 4.000 trabajadores de una iglesia de Vitoria provocando cinco muertos y decenas de heridos, pocos meses después de la muerte del dictador español Francisco Franco. Desde enero de 1976 se produce una importante movilización obrera en Vitoria en contra de los topes salariales que deriva en la huelga general del 3 de marzo de 1976.

España era un país sin libertades y los únicos lugares donde se podían realizar reuniones y asambleas eran las iglesias. Se había convocado una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga de Vitoria. En torno a las17:00 horas, agentes de policía con refuerzos de las provincias colindantes rodean la iglesia, ordenando el mando policial su desalojo por la fuerza. Se realiza de una forma brutal con la policía lanzando gases lacrimógenos a través de las ventanas del templo. En el interior de la iglesia, totalmente llena de humo y gases, los obreros no podían ver ni respirar. Los trabajadores intentaron huir al abrirse las puertas, pero a su salida fueron apaleados y muchos tiroteados con bolas de goma y armas de fuego. El resultado fue de cinco obreros muertos por herida de bala y más de 150 heridos.

El 3 de marzo, pero de 2023, un tribunal de Bielorrusia condena a diez años cárcel al Premio Nobel Paz 2022, Alés Bialiatski. El tribunal bielorruso de Minsk presidido por la jueza Marina Zapasnik considera culpables a Bialiatski y a otros tres activistas de derechos humanos de la organización de contrabando de un grupo organizado y la financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. La Fiscalía alega que los activistas actuaron como parte de un grupo organizado desde el 4 de abril de 2016 hasta el 14 de julio de 2021, con el fin de utilizar el Centro Viasna y otras organizaciones para actividades ilegales y su financiación en Bielorrusia. Bialiatski fue galardonado junto a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties con el Premio Nobel de la Paz 2022 "por criticar al poder" y "denunciar crímenes contra la humanidad".

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de marzo?

1945: El régimen franquista crea la sociedad mercantil Tabacalera en España a partir de la Compañía Arrendataria de Tabacos.

1951: Jackie Brenston and The Delta Cats graban en la localidad estadounidense de Memphis "Rocket 88", catalogado por muchos analistas musicales como el primer tema de rock and roll de la historia.

1961: El Rey Hasán II de Marruecos es coronado en Rabat, unos días después del fallecimiento de su padre Mohamed V.

1997: El mayor fabricante de circuitos integrados Intel incorpora la tecnología MMX en sus procesadores Pentium.

2002: Los suizos aprueban en referéndum su incorporación a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y acaban con su tradicional aislamiento de los organismos internacionales.

2012: La petrolera BP acuerda indemnizar con 7.800 millones de dólares a los afectados en 2010 por el vertido de crudo en el golfo de México.

2021: El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, retira a su formación política, el Fidesz, del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE).

2022: Acusado de espionaje y en prisión el periodista Pablo González, que cubría la información sobre Ucrania en la frontera de Polonia.

¿Quién nació el 3 de marzo?

1966: Mijaíl Mishustín, economista y político ruso.

1974: Ada Colau, política española.

1978: Alejandra Azcárate, modelo, presentadora y actriz colombiana.

1986: Martín Piroyansky, actor y cineasta argentino.

1990: Alexina Graham, modelo británica.

1996: Jeremy Zucker, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 3 de marzo?

2005: Rinus Michels, futbolista y entrenador holandés.

2010: Michael Foot, político británico.

2013: José Martínez Sancho, "Pepe Sancho", actor español.

2016: Berta Cáceres, activista del medio ambiente y líder indígena hondureña.

2017: Raymond Kopa, futbolista francés.

2019: José Ladrón de Guevara, escritor y político español.

¿Qué se celebra el 3 de marzo?

Hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, Día Mundial de los Defectos del Nacimiento y Día Internacional de la Audición.

Horóscopo del 3 de marzo

Los nacidos el 3 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo, se celebran los Santos Marino, Asterio, Félix, Emeterio, Celedonio y Fortunato.