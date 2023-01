Efemérides de hoy 3 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 3 de enero?

Tal día como hoy, un 3 de enero de 2004, un avión egipcio con 148 personas a bordo cayó al Mar Rojo cuando acababa de despegar de la localidad de Sharm el Sheij con destino a El Cairo, donde iba a realizar una escala para llegar a París. Murieron todos los pasajeros y la tripulación. De los 148 pasajeros, 133 eran franceses y la justicia gala abrió una investigación para investigar lo ocurrido.

El Secretario de Estado de Transportes francés, Dominique Busserau, explicó que el problema ocurrió en el despegue y que el avión trató de dar media vuelta. Pero según varios testigos, una fuerte explosión se escuchó en la zona cuando empezó a caer el avión. Las autoridades egipcias afirmaron que no hubo indicios de terrorismo. Las conclusiones de los expertos judiciales, que se hicieron públicas en 2009, confirmaron que los dos pilotos no estaban bien preparados y no tenían una acción coordinada.

También este mismo día, pero en el año 2018, Corea del Norte y Corea del Sur reabrieron los contactos a través del llamado "teléfono rojo" que mantenían desactivado desde febrero de 2016, para facilitar los contactos entre los dos países sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Corea del Norte aseguró que el líder del país, Kim Jong-Un, había dado la orden de reactivar la línea de comunicación.

¿Qué pasó el 3 de enero?

1521: El Papa León X excomulga a Lutero.

1749: Se publica por primera vez en Copenhague el periódico "Berlingske Tidende", decano de la prensa diaria universal.

1870: En Nueva York comienza la construcción del puente de Brooklyn.

1874: Golpe de Estado del general Pavía, que pone fin a la I República española.

1925: Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición, y deja como único partido al Partido Fascista.

1992: Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia.

2009: Nace la criptomoneda bitcoin.

2020: Estados Unidos mata al general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.

¿Quién nació el 3 de enero?

1892: J. R. R. Tolkien, escritor británico nacido en Sudáfrica.

1916: Enrique Costa Novella, investigador español.

1926: Javier Carvajal Ferrer, arquitecto español. 1952: Esperanza Aguirre, política española, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

1956: Mel Gibson, actor estadounidense.

1969: Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1.

¿Quién murió el 3 de enero?

1705: Luca Giordano, pintor italiano. 1927: Carl Runge, matemático y físico alemán.

2002: Alfred Heineken, empresario holandés de uno de los gigantes mundiales de la cerveza.

2007: Luis López Anglada, poeta español.

2012: Enrique Melchor, guitarrista español.

2016: Curro Martín Summers, actor y guionista español.

¿Qué se celebra el 3 de enero?

Hoy, 3 de enero, se celebra el Día de las Cerezas Cubiertas de Chocolate.

Horóscopo del 3 de enero

Los nacidos el 3 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 3 de enero

Hoy, 3 de enero, se celebran los santos Santa Estefanía Quinzani, Santa Genoveva, San Daniel diácono y mártir, San Florencio obispo, San Gordio, San Luciano, San Teógeno mártir, San Teonas y San Teopempo.