Efemérides de hoy 28 de enero de 2021: ¿Qué pasó?¿Quién nació?¿Quién murió?

Tal día como hoy, un 28 de enero de 2005 se decreta la Ley Integral contra la Violencia de Género en España que, un año más tarde, comenzó a ponerse en marcha con campañas de sensibilización bajo el lema de "Contra los malos tratos gana la ley". A lo largo de los años, la lucha contra la violencia de género en España ha evolucionado centrándose en los teléfonos de atención a las víctimas de la violencia de género, 016 disponible 24 horas, mensajes de "tolerancia cero", spots con mensajes de esperanza y concienciación con "Cuéntalo. Hay salida para la violencia de género" hasta llegar a dirigirse a los adolescentes para concienciar a todo el mundo que es responsabilidad de toda la sociedad acabar con la violencia de género.

El tercer trimestre de 2020 cerró con más de 41.500 víctimas de violencia de género en España y 42.850 denuncias.

¿Qué pasó el 28 de enero?

1878: El 'Yale Daily News', en Estados Unidos, se convierte en el primer periódico universitario diario.

1888: Incendio en el 'Teatro Variedades de Madrid' que destruye el edificio.

1918: Fundación del Ejército Rojo de la Unión Soviética de Trotski.

1935: Islandia se convierte en el primer país en legalizar el aborto.

1955: Fundación de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, en Puerto Rico.

1958: Creación del popular juego LEGO, en Dinamarca.

1985: Un grupo de artistas de 'USA for Africa' graban la canción 'We Are The World' con la recaudación de fondos benéficos destinados a combatir el hambre.

1986: El transbordador espacial 'Challenger' explota poco después de su despegue en Cabo Cañaveral, en Florida, con la muerte de 7 astronautas.

2007: Sinn Féin reconoce la legitimidad de la polícia y autoridades del Ulster, lo que supone un nuevo paso para la paz en Irlanda del Norte.

2013: Un incendio en la discoteca 'Kiss' en la ciudad Santa María de Río Grande del Sur, en Brasil, deja 231 muertos y 116 heridos.

¿Quién nació el 28 de enero?

1873: Colette, novelista francesa

1912: Jackson Pollock, pintor estadounidense

1918: Susana March, escritora española

1931: Lucía Bosé, actriz italiana

1943: Dick Taylor, músico británico de la banda 'The Rolling Stones'

1955: Nicolas Sarkozy, político francés y presidente de Francia entre 2007 y 2012

1978: Gianluigi Buffon, futbolista italiano

1981: Elijah Wood, actor estadounidense

1994: Maluma, cantante colombiano

¿Quién murió el 28 de enero?

1903: Augusta Holmès, pianista y compositora francesa

1939: William Butler Yeats, poeta irlandés y Premio Nobel de Literatura en 1923

1996: Joseph Brodsky, poeta ruso y Premio Nobel de Literatura en 1940

1997: Carlos Encinas González, pintor español

2002: Astrid Lindgren, escritora sueca

2009: Billy Powell, músico estadounidense

2012: José María Moro, escultor español

¿Qué se celebra el 28 de enero?

El 28 de enero es el Día del Bibliobús en España y el Día Europeo de la Protección de Datos.

Horóscopo del 28 de enero

Todos los que han nacido el 28 de enero tienen el signo del zodiaco Acuario según el horóscopo.

Santoral del 28 de enero

San Juan de Réomo, san Jacobo, san Julián de Cuenca, santo Tomás de Aquino, san Flaviano, san Tirso.