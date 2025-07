Noticias de hoy, sábado 26 de julio de 2025

Los avances en el caso Koldo, el incendio en Lleida o las declaraciones de Donald Trump acerca de la lista de Epstein entre las noticias destacadas de hoy, sábado 26 de julio de 2025.

Más de 22.000 audios revelan como Koldo García usó a colaboradores para espiar a dirigentes del PSOE

Antena 3 Noticias ha accedido a parte de las más de 22.000 grabaciones que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, realizó durante más de una década y que la Guardia Civil encontró en su domicilio. La UCO solo incorporó ocho de esos audios a su informe, por considerarlos relevantes para la causa penal.

El contenido muestra cómo operaba Koldo, sus relaciones personales y cómo utilizaba a terceros para obtener información, incluso sobre dirigentes del PSOE de Navarra. En uno de los audios, una mujer le informa sobre conversaciones privadas en las que se menciona a "Santi" y "María", en posible alusión a Santos Cerdán y María Chivite, interesándose Koldo por si había críticas hacia ellos.

Los audios han salido ahora a la luz porque la defensa de Santos Cerdán pidió los archivos íntegros para comprobar que no habían sido manipulados. El juez del Supremo autorizó su incorporación al sumario. En esas grabaciones también figura un mensaje de voz del empresario Víctor de Aldama, en el que niega que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, influyera en el rescate de Air Europa. Sin embargo, ese asunto no forma parte de la investigación judicial, que se centra en supuestos amaños de contratos a cambio de comisiones.

Dos muertos, seis heridos y un atropello mortal tras un incendio de un prostíbulo en Lleida podrían estar relacionados

Dos personas han muerto esta mañana en Bellpuig, Lleida, tras declararse un incendio en el interior de un prostíbulo ubicado en un local subterráneo. Además, otras seis personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por los servicios sanitarios antes de ser trasladadas al CUAP de Mollerussa y al Hospital Arnau de Vilanova.

Los Bombers de la Generalitat movilizaron 11 dotaciones tras recibir el aviso de un fuego que afectaba a varias plantas del edificio. Al llegar, encontraron el incendio muy avanzado y fueron alertados de que aún quedaban personas atrapadas en el interior. Aunque los agentes lograron evacuar a las dos víctimas mortales, estas no sobrevivieron.

Poco después, un hombre murió atropellado por un tren en las inmediaciones. Los Mossos d'Esquadra investigan si ambos sucesos están conectados.

Donald Trump niega que fuera informado sobre la lista de Jeffrey Epstein

El fiscal general adjunto de Estados Unidos ha concluido su segundo día de entrevistas con Ghislaine Maxwell, condenada por participar en la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. Durante esta nueva ronda de contactos, también se ha reunido con otra persona implicada en el caso.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos ha restado importancia al asunto durante su visita a Escocia, aunque reconoció que le causa algunos quebraderos de cabeza. La administración Trump mantiene la versión oficial del forense: que Epstein se suicidó en su celda en 2019, descartando así cualquier conspiración.

Medios estadounidenses informaron esta semana que el fiscal Bondi comunicó personalmente a Trump que su nombre aparece varias veces en los archivos del caso, unos 300 gigabytes de documentación que siguen bajo análisis. Aunque Epstein y Trump fueron amigos durante años, el presidente aseguró que nunca visitó la isla caribeña del financiero y desvió la atención hacia otras figuras, como Bill Clinton, miembros de Harvard o inversores de Wall Street.

En cuanto a un posible indulto a Maxwell, su entorno jurídico no descarta la opción, aunque aún no han entablado conversaciones formales con la Casa Blanca. Su defensa insistió en que no están ofreciendo nada a cambio, pero confían en que el presidente actúe de forma "justa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.