Efemérides de hoy 26 de enero de 2021: ¿Qué pasó el 26 de enero?

Tal día como hoy, un 26 de enero de 2020, ocurrió el accidente en helicóptero de Kobe Bryant en Los Ángeles, California, que conmocionó al mundo entero, y al mundo del baloncesto en especial. Este día no solo se fue Bryant, sino su hija Gianna y 7 personas más que iban con el jugador de la NBA. Con tan solo 41 años, la 'mamba negra' se dirigía a un partido en el que iba a jugar la propia Gianna Bryant, con tan solo 13 años. En el palmarés de Kobe Bryant destacan los 81 puntos que marcó él solo en un partido frente a los Toronto Raptors, cinco campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers y ostentó el título de All Star 18 veces, entre los muchos logros de su carrera profesional.

Por otro lado, el 26 de enero de 2017, el Gobierno británico presenta en el Parlamento de Reino Unido el proyecto de ley del Brexit para preparar la salida del país de la Unión Europea. Esto se hizo en la Cámara de los Comunes, bajo el mandato de Theresa May, y a la espera de la aprobación del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dejar de formar parte del grupo de los 27.

¿Quieres sabes más? Consulta a continuación las efemérides del 26 de enero y descubre qué pasó, quién nació y quién murió. Además, no te pierdas qué se celebra en un día como hoy, el horóscopo y el santoral del 26 de enero.

¿Qué pasó el 26 de enero?

1824: Napoleón Bonaparte, en España, ordena la división de Cataluña en departamentos.

1837: Michigan se convierte en el estado número 26 de Estados Unidos.

1934: Reapertura del Teatro Apollo en Nueva York, en Estados Unidos.

1952: Manifestantes incendian el barrio central de negocios en Egipto, lo que se conoce como 'sábado negro'.

1957: Estreno de la ópera 'Diálogos de Carmelitas', de Francis Poulenc, en el Teatro de La Scala, en Milán, en Italia.

1961: John F. Kennedy nombra a Janet G. Travell como su doctora y es la primera vez que una mujer ocupa este puesto en Estados Unidos.

1973: La banda terrorista ETA libera al empresario Felipe Huarte.

1988: Estreno de el musical 'The Phantom of the Opera', de Andrew Lloyd Webber, en el Majestic Theatre de Nueva York, en Estados Unidos.

2004: Hamid Karzai firma la nueva constitución de Afganistán.

2013: Primeras elecciones presidenciales en la historia de la República Checa con el socialdemócrata Milos Zeman como nuevo presidente.

2016: Sale a la luz la 'Operación Taula', con 24 detenidos y uno de ellos es Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia.

¿Quién nació el 26 de enero?

1865: Sabino Arana, político español y fundador del PNV

1886: Fidel Pagés, cirujano español

1918: Nicolae Ceauşescu, político rumano

1925: Paul Newman, actor estadounidense

1942: Rafael Arias-Salgado, político español

1958: Ellen DeGeneres, presentadora estadounidense

1963: José Mourinho, entrenador de fútbol portugués

1977: Vince Carter, jugador de baloncesto estadounidense

2000: Ester Expósito, actriz española

¿Quién murió el 26 de enero?

1824: Théodore Géricault, pintor francés

1947: Grace Moore, actriz estadounidense

1979: Nelson Rockefeller, vicepresidente estadounidense

1983: Paul 'Bear' Bryant, entrenador estadounidense de fútbol americano

2007: Luis Rizzo, músico argentino

2014: Ulises Estrada, revolucionario cubano

2916: Abe Vigoda, actor estadounidense

2017: Mike Connors, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 26 de enero?

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Día Internacional de la Aduana, Día de Australia, en Australia, y el Día de Juan Pablo Duarte en República Dominicana.

Horóscopo del 26 de enero

Los que han nacido el 26 de enero tienen el signo del zodiaco Acuario según el horóscopo

Santoral del 26 de enero

San Timoteo, san Teógenes, santa Paula de Belén, san Alberico, san Gabriel.