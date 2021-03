Efemérides de hoy 24 de marzo de 2021: ¿Qué se celebra el 24 de marzo?

Tal día como hoy, un 24 de marzo de 2016 muere de cáncer de pulmón el futbolista holandés Johan Cruyff. Cruyff fue jugador del Fútbol Club Barcelona entre 1973 y 1978, además de ser entrenador del club entre 1988 y 1996. Asimismo, el holandés consiguió que el Barcelona fuera capaz de ganar la misma cantidad de títulos que tenía 85 años antes de la llegada de Cruyff al Barça. Tanto es así, que hay una estatua en honor a Johan Cruyff de bronce y 3,5 metros de altura en el Camp Nou.

Por otro lado, el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para conmemorar el descubrimiento de la bacteria de la enfermedad por Robert Koch. En este día también se reivindica una mejora del acceso a la atención médica en los países más desfavorecidos. A día de hoy, la tuberculosis se considera como la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial.

¿Quieres saber más? Consulta las efemérides del 24 de marzo y descubre qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 24 de marzo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de marzo?

1887: Robert Koch explica el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis en Berlín.

1895: Valentí Almirall funda la Biblioteca Pública Arús de Barcelona.

1916: El barco 'Sussex', de la Compañía de Ferrocarriles del Estado francés, es torpedeado por un submarino alemán y deja cerca de 80 muertos, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa.

1949: La película 'Hamlet' consigue el Premio Óscar a Mejor películaPor primera vez un filme extranjero obtiene el Óscar a la Mejor Película. Es la primera vez en la historia que un filme extranjero consigue el Óscar en esta categoría.

1953: Estados Unidos detona la bomba atómica 'Nancy' de 24 kilotones, desde el sitio de pruebas de Nevada.

1965: Retransmisión en vivo por televisión de las imágenes de la sonda lunar estadounidense 'Ranger 9'.

1973: La banda de rock británica 'Pink Floyd' publica 'The dark side of the moon'.

1976: El general Jorge Rafael Videla encabeza un golpe de estado con el que implanta la dictadura en Argentina y destituye a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

1989: El barco 'Exxon Valdez' derrama en el mar casi 38 millones de litros de petróleo.

2001: Apple lanza al mercado la primera versión de su sistema operativo, el Mac OS X.

2007: Inauguración del Parque de la Prehistoria de Teverga en San Salvador de Alesga, en Asturias.

2016: El TPIY condena a Radovan Karadzić a 40 años de cárcel bajo las acusaciones de cometer crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia.

¿Quién nació el 24 de marzo?

1809: Mariano José de Larra, escritor español

1874: Harry Houdini, ilusionista estadounidense

1917: John Kendrew, químico británico y Premio Nobel de Química en 1962

1929: Ángela Gurría, escultora mexicana

1930: Steve McQueen, actor estadounidense

1948: Eduardo Mendicutti, escritor español

1951: Tommy Hilfiger, diseñador estadounidense

1957: Silvia Munt, actriz y cineasta española

1958: Mike Woodson, jugador y entrenador de baloncesto estadounidense

1973: Jim Parsons, actor estadounidense

1974: Alyson Hannigan, actriz estadounidense

1975: Arturo Valls, actor y presentador español

1977: Jessica Chastain, actriz estadounidense

1987: María Valverde, actriz española

¿Quién murió el 24 de marzo?

1905: Julio Verne, escritor francés

1916: Enrique Granados, compositor español

1962: Auguste Piccard, inventor y profesor suizo

1968: Vicente Scaramuzza, pianista italo-argentino

1984: Sam Jaffe, actor estadounidense

1987: Vicente Calderón, empresario español y presidente del Club Atlético de Madrid

1996: Lola Beltrán, actriz y cantante mexicana

2008: Rafael Azcona, novelista y guionista español

2009: Ricard Salvat, dramaturgo y director español

2010: Julia López de la Torre, periodista española

2013: Peter Duryea, actor estadounidense

2017: Paloma Gómez Borrero, periodista española

¿Qué se celebra el 24 de marzo?

El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis y el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Horóscopo del 24 de marzo

Todos los que han nacido el 24 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries según el horóscopo.

Santoral del 24 de marzo

Santa Catalina de Suecia, san Guillermo de Norwich, san Óscar, san Diego José de Cádiz, santa María Serafina del Sagrado Corazón, san Agapito, san Timoteo, san Rómulo, san Segundo.