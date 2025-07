Efemérides de hoy 23 de julio de 2025: ¿Qué pasó el 23 de julio?

El 23 de julio de 2005 David Meca gana la medalla de oro en la prueba de 25 km en aguas abiertas durante el Campeonato Mundial de Natación de Montreal. Esta victoria consolida su posición como uno de los mejores nadadores de larga distancia del mundo y destaca su resistencia y técnica en pruebas extremas de natación en mar abierto. David Meca es un nadador español especializado en pruebas de larga distancia en aguas abiertas. A lo largo de su carrera, se ha destacado por su capacidad para competir en condiciones extremas, como aguas frías, corrientes fuertes y largas distancias. Además, Meca ha ganado múltiples títulos europeos y mundiales en natación en aguas abiertas, y ha participado en varios retos emblemáticos, como cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar varias veces. Más allá de la competición, es conocido por su espíritu de superación y por promover la natación de larga distancia en España.

Tal día como hoy, un 23 de julio, pero de 2011, encuentran el cadáver de la cantante británica Amy Winehouse en su domicilio de Londres. La autopsia no encuentra sustancias ilegales, pero sí una alta presencia de alcohol. Amy Winehouse fallece a los 27 años. La investigación oficial determina que su fallecimiento es consecuencia de una intoxicación etílica accidental. La autopsia revela que tenía 416 mg de alcohol por cada 100 ml de sangre, más de cinco veces el límite legal para conducir en Reino Unido. No se encontraron sustancias ilegales en su organismo, y se descubrieron tres botellas vacías de vodka en su habitación, lo que sugiere que había estado bebiendo de forma excesiva tras un periodo de abstinencia. Winehouse había luchado públicamente contra el abuso de alcohol y drogas, y su muerte prematura dejó una profunda huella en la música y la cultura popular. Su legado perdura a través de su música, como el aclamado álbum Back to Black, y la Fundación Amy Winehouse, creada por su familia para apoyar a jóvenes vulnerables y afectados por adicciones.

¿Qué pasó el 23 de julio?

1888.- se interpreta por vez primera el himno revolucionario 'La Internacional', con música de Pierre Degeyter y poemas previos de Eugène Pottier, por el coro 'La lyre des travailleurs', en un café de Lille (Francia).

1936.- el coronel José Moscardó se niega a rendir el Alcázar de Toledo, sitiado por milicianos durante la Guerra Civil española, a cambio de la vida de su hijo Luis, fusilado el 23 de agosto.

1959.- Richard Nixon, vicepresidente estadounidense, inicia una visita de 10 días a la URSS en la que se entrevista con el líder soviético, Nikita Jruschov.

1967.- comienzan en Detroit los disturbios raciales más importantes en la historia de EEUU, con 43 muertos. Durante cinco días incendian miles de edificios y asaltan comercios. Intervino la Guardia Nacional y el Ejército.

1967.- Puerto Rico realiza el primer plebiscito sobre su estatus, optando el 60,4% de los votantes por Estado Libre Asociado (ELA), mientras el 39% pedía la anexión (estadidad) y un 0,6% la independencia de Estados Unidos.

1969.- ante las Cortes, Juan Carlos de Borbón recibe el título de Príncipe de España y jura lealtad al general Franco y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino.

1995.- el ciclista español Miguel Induráin gana su quinto, consecutivo y último Tour de Francia.

2022.- La OMS activa su máximo nivel de alerta global ante el brote de viruela del mono, tras unos 16.000 casos en 75 países.

¿Quién nació el 23 de julio?

1886.- Salvador de Madariaga, escritor español.

1892.- Haile Selassie, emperador de Etiopía.

1941.- Juan José Hidalgo, empresario de turismo.

1951.- Manuel Flores, exjugador y técnico español de baloncesto.

1974.- Maurice Greene, atleta estadounidense.

1976.- Judith Polgar, ajedrecista húngara.

1989.- Daniel Jacob Radcliffe, actor británico.

¿Quién murió el 23 de julio?

1757.- Domenico Scarlatti, músico italiano.

1878.- Miguel Hilarión Eslava, compositor español.

1885.- Ulysses S. Grant, expresidente estadounidense.

1951.- Philippe Petain, mariscal francés y jefe de Estado.

2004.- Carmina Ordóñez, hija del torero Antonio Ordóñez y exesposa de 'Paquirri'.

2012.- José Luis Uribarri, locutor de radio y presentador de televisión.

2015.- José Sazatornil, "Saza", actor español.

¿Qué se celebra el 23 de julio?

Hoy 23 de julio se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, y el Día Mundial del Síndrome de Sjögren.

Horóscopo del 23 de julio

Los nacidos el 23 de julio pertenecen al signo del zodiaco de Leo.

Santoral del 23 de julio

Hoy, 23 de julio, se celebra santa Brígida de Suecia y los santos Apolinar, Eugenio y Liborio.