Efemérides de hoy 21 de junio de 2023: ¿Qué pasó el 21 de junio?

Tal día como hoy, un 21 de junio, pero de 2008, el tifón Fengshen provoca números destrozos en Filipinas y hunde el transbordador 'Princess of Stars', con 862 personas a bordo. Sobreviven 48.

El día anterior, el Princess of the Stars había partido del puerto de Manila, la capital filipina, hacia la ciudad de Cebú. El tifón Fengshen había tocado la Isla de Samar, ubicada a unos 750 kilómetros de distancia de Manila. Las autoridades ignoraron el hecho y consideraron que el Princess of the Stars podía navegar porque era “suficientemente grande como para mantenerse a flote en la periferia” de la tormenta. El barco terminó volcado y fue sacudido por fuertes vientos y olas impulsadas por el violento tifón, que tuvo ráfagas de hasta 195 kilómetros por hora.

El transbordador de 23.824 toneladas comenzó a hundirse y la imagen final fue la de la mitad de su quilla sumergida en el agua a tres kilómetros de la Isla de Sibuyán. Solo 48 personas sobrevivieron: hubo 814 fallecidos. Los días posteriores al hundimiento fueron de pura angustia y desesperación para los familiares de pasajeros y tripulantes, que vivían expectantes el hallazgo de los cuerpos. Día a día aparecían más y más cadáveres, pero no todos pudieron ser encontrados. “Algunos de nosotros saltamos pero fuimos separados por las grandes olas. Otros pudieron subirse a las balsas salvavidas, pero fue inútil porque los fuertes vientos las voltearon”, contó después uno de los supervivientes del hundimiento. Las tareas de búsqueda duraron dos años más, hasta 2010, cuando todavía seguían encontrando restos de las víctimas.

Además, un 21 de junio de 1908, más de 250.000 mujeres procedentes de todo el Reino Unido y de Irlanda se manifiestan en las calles de Londres para exigir su derecho al voto, en una concentración sin precedentes. Siete columnas de manifestantes salieron del Royal Albert Hall y recorrieron las principales calles de la capital británica hasta llegar a Hyde Park, donde suscribieron una petición al Gobierno para la tramitación urgente de una ley que posibilitara el voto de las mujeres.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de junio?

1813: El Duque de Wellington derrota a los franceses en Vitoria (España).

1903: Un terremoto de 8,4 grados en la escala Richter en Sicilia (Italia) deja 60.000 víctimas.

1963: El cardenal Giovanni Montini es elegido Papa con el nombre de Pablo VI.

1991: Narasimha Rao toma posesión como primer ministro de la India, un mes después del asesinato de Rajiv Gandhi.

1993: El Estado español adquiere la colección de arte del barón Thyssen-Bornemisza por 350 millones de dólares.

2018: El Eurogrupo cierra el rescate a Grecia tras ocho años de asistencia financiera.

2020: Termina el estado de alarma en España decretado por el coronavirus el 14 de marzo de 2020, y prorrogado hasta en seis ocasiones.

2021: Jon Rahm, primer español en ganar el US Open de Golf.

¿Quién nació el 21 de junio?

1805: José María "El Tempranillo", bandolero español.

1882: Lluís Companys, abogado, político, presidente de la Generalidad de Cataluña.

1905: Jean Paul Sartre, escritor y filósofo francés.

1947: Fernando Savater, filósofo y escritor español.

1955: Michel Platini, futbolista francés.

1985: Lana Del Rey, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 21 de junio?

1527: Nicolás Maquiavelo, político y escritor italiano.

1828: Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español.

1908: Nikolái Rimski-Kórsakov, compositor y director de orquesta.

2003: León Uris, novelista estadounidense de origen judío.

2009: Julio Valdeón, historiador.

2013: Miguel Narros, director de escena español.

¿Qué se celebra el 21 de junio?

El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano.

Horóscopo del 21 de junio

Los nacidos el 21 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 21 de junio

Hoy, 21 de junio, se celebran los Santos Martín, Raimundo, Luis Gonzaga, Rodolfo y Marcia.