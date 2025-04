Efemérides de hoy 21 de abril de 2025: ¿Qué pasó el 21 de abril?

El 21 de abril de 2010, fallece en Barcelona a los 89 años Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre los años 1980 y 2001, por un fallo cardiorrespiratorio tras varios años con un estado de salud delicado. Samaranch fue elegido presidente del COI en la sesión celebrada en Moscú, previa a los Juegos Olímpicos de 1980. Entre sus logros más importantes están sacar al movimiento olímpico de la bancarrota o eliminar el carácter amateur de los participantes permitiendo la participación de deportistas profesionales. En 1992 sucede un hito importante en su vida, la celebración de los Juegos Olímpicos en su ciudad natal; incluso portó la antorcha olímpica y clausuró los Juegos en el estadio de Montjuic.

En 2001, y tras verse salpicado por la corrupción que rodeó la elección de la ciudad estadounidense de Salt Lake City como sede de los Juegos de Invierno 2002, renunció a revalidar su mandato. Su sustituto fue Jacques Rogge. A partir de este momento, Juan Antonio Samaranch se convierte en presidente de honor vitalicio del COI.

Durante la presentación de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de los años 2012 y 2016, Juan Antonio Samaranch se mostró como un firme defensor de esta sede. Pero, finalmente, Londres y Río de Janeiro respectivamente se hicieron con la organización. También fue promotor del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, presidiendo el jurado desde su primera edición en 1987. Al año siguiente, fue él quien recibió el galardón por dedicar su vida a fomentar el deporte nacional e internacional.

El 21 de abril de 1981, tiene lugar otro evento en Barcelona. Bruce Springsteen y The E Street Band actúan por primera vez en España, durante la gira de 'The River'. Alrededor de siete mil personas pudieron disfrutar de la voz de 'The Boss' en el Palacio Municipal de Deportes de Montjuic, el actual Palau. Springsteen se estrenaba en España con un contexto complejo, ya que el país se estaba recuperando del Golpe de Estado fallido apenas dos meses antes. A pesar de su éxito internacional, Springsteen todavía no tenía la popularidad de la que actualmente goza en nuestro país.

¿Qué pasó el 21 de abril?

753 a.C..- Fundación de la ciudad de Roma.

25 a.C..- Fundación de la ciudad Augusta Emerita, actual Mérida.

1211.- Consagración de la Catedral de Santiago de Compostela por el arzobispo Pedro Muñiz, en presencia del Rey de León Alfonso IX.

1866.- La Reina Isabel II de España pone la primera piedra de la Biblioteca Nacional en Madrid.

1898.- William McKinley, presidente de Estados Unidos, declara la guerra a España.

1941.- Explosión de gas en el pozo Calero de Barruelo de Santullán (Palencia), donde mueren 18 mineros y una veintena resultan heridos.

1944.- La mujer obtiene el derecho al voto en Francia.

1960.- Inauguración de Brasilia, la nueva capital federal de Brasil, por el presidente Juscelino Kubitschek.

1981.- Primer concierto de Bruce Springsteen en España, celebrado en Barcelona.

1989.- Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil GameBoy.

1997.- España lanza con éxito el Minisat, primer minisatélite de investigación totalmente español, que fue puesto en órbita por el cohete 'Pegasus'.

2019.- Atentado terrorista en varios hoteles e iglesias de Sri Lanka, donde mueren 310 personas.

¿Quién nació el 21 de abril?

1915.- Anthony Quinn, actor estadounidense.

1917.- María Isbert, actriz española.

1926.- Reina Isabel II de Inglaterra.

1930.- Silvana Mangano, actriz italiana.

1946.- Juan José Omella, cardenal español que fue presidente de la Conferencia Episcopal.

1958.- Andy MacDowell, actriz estadounidense.

1972.- Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, Nobel de la Paz.

1992.- Francisco Alarcón “Isco”, futbolista.

2007.- Isabel de Dinamarca, princesa de Dinamarca.

¿Quién murió el 21 de abril?

1910.- Samuel Clemens, "Mark Twain", escritor estadounidense.

1918.- Manfred von Richthofen, el 'barón rojo', piloto alemán.

1946.- John Maynard Keynes, economista británico.

1971.- Francois Duvalier, 'Papá Doc', presidente de Haití.

2003.- Nina Simone, cantante norteamericana de jazz.

2006.- Tele Santana, entrenador brasileño de fútbol.

2010.- Juan Antonio Samaranch, presidente del COI.

2016.- Prince, músico estadounidense.

¿Qué se celebra el 21 de abril?

Hoy, 21 de abril, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

Horóscopo del 21 de abril

Los nacidos el 21 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 21 de abril

Hoy, 21 de abril, se celebran los santos Anselmo, Anastasio, Silvio, Vidal, Félix, Ananías y Conrado.