Efemérides de hoy 20 de abril de 2021: ¿Qué pasó un día como hoy?

Tal día como hoy, un 20 de abril de 2017 tienen lugar el tiroteo en los Campos Elíseos de París que dejó un policía muerto y tres heridos. El atentado terrorista en París, que coincidió en plena campaña electoral en Francia a cuatro días de la votación en las urnas, tenía como objetivo los agentes de la zona. Tras el atentado, el autodenominado Estado Islámico reclamó la autoría de los sucedido en los Campos Elíseos.

Por otro lado, el 20 de abril de 2018 muere el DJ sueco Avicii en Omán. El DJ consiguió una gran relevancia mundial gracias a grandes éxitos como 'Levels', 'Wake me up', 'Hey Brother' o en sus colaboraciones con Coldplay con el sencillo 'A Sky Full of Stars', con David Guetta en 'Sunshine' o con Rita Ora en 'Lonely Together'. Además, Avicii fue el encargado del himno del Mundial de Brasil 'Dar um Jeito (We Will Find a Way)' en colaboración con Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 20 de abril, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de abril?

1913: Inauguración de la Escuela Oficial Militar en San Sebastián.

1934: Las Cortes aprueban la Ley de Amnistía en España.

1949: Primera prueba en Nueva Jersey de un tren Talgo, ideado por el ingeniero español Alejandro Goicoechea.

1961: Fracasa el desembarco en bahía de Cochinos, Cuba.

1962: El Gobierno británico libera a los prisioneros irlandeses condenados por terrorismo tras una oferta de paz por parte del IRA.

1963: Ejecutan en Madrid a Julián Grimau.

1965: China ofrece su apoyo a Vietnam del Norte contra la agresión estadounidense.

1988: ean-Luc Dehaene cede el cargo de primer ministro de Bélgica a Wilfried Martens.

1990: El escritor Arturo Uslar Pietri recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1990: El príncipe Felipe comienza su primera visita oficial a Cataluña, de cuatro días de duración.

1992: Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla.

1992: Tributo a Freddie Mercury para la prevención del sida, en el que participan los restantes integrantes de 'Queen', y artistas invitados como George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Paul Young, 'Guns N'Roses', Elton John, Robert Plant, 'Metallica' y Seal, entre otros.

1998: Bill Gates presenta el nuevo sistema operativo Windows 98.

2004: La NASA lanza la sonda espacial 'Gravity Probe B', con la misión de comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

2008: Danica Patrick se convierte en la primera mujer en ganar una carrera en la IndyCar Series, tras conseguir también las 300 millas de Japón en el circuito de Twin Ring Motegi.

¿Quién nació el 20 de abril?

1893: Joan Miró, pintor español

1914: Betty Lou Gerson, actriz estadounidense

1927: Phil Hill, piloto estadounidense

1935: Mario Camus, cineasta español

1938: Betty Cuthbert, atleta australiana

1940: Pilar Miró, cineasta española

1941: Ryan O'Neal, actor estadounidense

1949: Jessica Lange, actriz estadounidense

1955: Elena Benarroch, empresaria española

1964: Andy Serkis, actor británico

1972: Carmen Electra, actriz estadounidense

1983: Miranda Kerr, modelo australiana

1984: Bárbara Lennie, actriz española

1997: Alexander Zverev, tenista alemán

¿Quién murió el 20 de abril?

1909: Manuel Penella Raga, compositor español

1912: Bram Stoker, escritor irlandés

1963: Julián Grimau, político español

1977: Sepp Herberger, futbolista y entrenador alemán

1991: Don Siegel, cineasta estadounidense

1993: Mario Moreno 'Cantinflas', actor mexicano

1998: Jean François Lyotard, filósofo francés

2001: Antonio Asensio, editor español

2007: Andrew Hill, pianista estadounidense

¿Qué se celebra el 20 de abril?

El 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas.

Horóscopo del 20 de abril

Todos los que han nacido el 20 de abril tienen el signo del zodiaco Aries según el horóscopo.

Santoral del 20 de abril

Santa Inés de Montepulciano, san Anastasio de Antioquía, san Crisóforo, san Marcelino de Embrún, san Teodoro Triquino, san Antonio Page, santa Clara Bosatta.