Efemérides de hoy 17 de febrero de 2025: ¿Qué pasó el 17 de febrero?

El 17 de febrero de 2008, el Parlamento regional de Kosovo proclama la independencia unilateral de la provincia confirmando su separación de Serbia, nacía así la República Democrática de Kosovo. El reconocimiento como estado-nación por parte de Estados Unidos y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea avaló la decisión de los parlamentarios, una sesión a la que los representantes serbios se negaron a asistir. La reacción de Serbia fue inmediata, defendían que la independencia violaba el derecho internacional, una postura que fue reafirmada por Rusia, uno de los principales aliados del país balcánico.

En esta guerra de reconocimientos, España se vio obligada a llevar la contraria a sus aliados del bloque occidental, y no reconoce a Kosovo. El planteamiento de sus políticas internas frente a los nacionalismos regionales provocó que, para los poderes españoles, el pasaporte kosovar no tenga ningún valor legal. En cambio, los partidos independentistas, como Convergència i Unió, instaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que reconocieran a Kosovo, algo que al final no acabó resultando. En la actualidad, España sigue sin reconocer a Kosovo como un estado-nación.

Un 17 de febrero, pero de 2003, un pirómano prendió fuego a un tren en la estación del Metro de Daegu en Jungangno, Corea del Sur, dejando un total de 193 víctimas mortales e hiriendo a 151 civiles, el mayor asesinato masivo en la historia de Corea de Sur desde el armisticio de guerra. El tren provenía de la estación de Banwoldang, uno de los pasajeros era Kim Dae-han, el asesino, un hombre de 58 años cansado de su vida, que sufría ataques de violencia y depresión debido a un derrame cerebral que le dejó parcialmente paralizado. Llevaba una bolsa con dos cartones de leche en los que había introducido un líquido inflamable. Mientras trataba de preparar el fuego, el resto de los viajeros fueron alertados por el fuego del mechero de Kim, quienes trataron de detener al perturbado. En el forcejeo, una de las cajas derramó el líquido, el cual fue prendido al llegar a la estación de Daegu.

¿Qué pasó el 17 de febrero?

1799.- Una Real Orden de Carlos IV encomienda la instalación de la primera línea española de telegrafía óptica al ingeniero Agustín de Betancourt.

1902.- Se declara el estado de guerra en Barcelona como consecuencia de la huelga general de la CNT en demanda de la jornada laboral de 9 horas.

1913.- El inventor Thomas Edison presenta en Nueva York la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en una película de quinetoscopio sincronizada a un fonógrafo.

1936.- Se publica la primera edición de la historieta The Phantom (El Hombre Enmascarado en España), precursora del cómic de superhéroes.

1949.- El líder sionista británico Jaim Weizmann Hayim Waissman es elegido primer presidente del Estado de Israel.

1968.- Las autoridades españolas, durante la dictadura de Francisco Franco, autorizan la enseñanza de la lengua vasca en las escuelas públicas de San Sebastián.

1975.- El músico británico John Lennon, publica “Rock 'n' Roll”, el sexto álbum de estudio del miembro fundador de The Beatles.

1983.- Los Estatutos de Autonomía de Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid se aprueban en el Senado español.

1994.- La multinacional tecnológica Apple presenta su primera cámara digital, QuickTake 100, un producto pionero que fracasó en ventas.

2000.- La multinacional informática Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000.

2023.- La extensión de hielo marino antártico registra un nuevo mínimo histórico, según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de EEUU.

¿Quién nació el 17 de febrero?

1821.- María Dolores Eliza Rosanna Gilbert, "Lola Montes", bailarina y aventurera irlandesa.

1836.- Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español.

1874.- Thomas John Watson, empresario estadounidense.

1926.- Manuel Millares, pintor español.

1957.- Loreena McKennitt, cantante, arpista y pianista canadiense.

1963.- Michael Jordan, jugador estadounidense de baloncesto.

1972.- Billie Joe Armstrong, músico estadounidense, vocalista y guitarrista de Green Day.

¿Quién murió el 17 de febrero?

1856.- Heinrich Heine, poeta romántico alemán.

1894.- Francisco Asenjo Barbieri, compositor español.

1982.- Thelonious Monk, pianista y compositor estadounidense de jazz.

1987.- Dimitri Kabaleski, compositor soviético.

1996.- Herta Frankel, marionetista española.

2012.- Enrique Sierra, músico español.

2024.- Bartolomé Beltrán, médico, presentador y divulgador español.

¿Qué se celebra el 17 de febrero?

Hoy, 17 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo y el Día Internacional del Juego Responsable.

Horóscopo del 17 de febrero

Los nacidos el 17 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero, se celebra San Teódulo y Julián de Capadocia.