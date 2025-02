Efemérides de hoy 14 de febrero de 2025: ¿Qué pasó el 14 de febrero? 

El 14 de febrero de 2016, Esperanza Aguirre presenta su dimisión como presidenta del PP. En una rueda de prensa convocada de forma imprevista, Aguirre informa que, debido a las últimas noticias que apuntan a una posible financiación ilegal del PP de Madrid, deja su cargo como presidenta del partido: “La gravedad de esas informaciones me llevan a presentar mi dimisión como presidenta del PP de Madrid”. La expresidenta recalca que a ella no le consta que haya ninguna “financiación ilegal” y que ella no está relacionada en la cuestión económica ya que en el partido hay un encargado de ello: “Yo no tengo ni firma ni tarjeta. No tengo responsabilidad directa pero sí tengo una responsabilidad política que asumo, porque entiendo que hay que asumirlas”.

A pesar de todo, Aguirre mantiene su cargo como portavoz municipal en el Ayuntamiento y ahora el PP está en las manos de la Dirección Nacional.

En 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el archivo de la pieza del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid para los expresidentes de la Comunidad Esperanza Aguirre e Ignacio González, para los exconsejeros Lucía Figar, Salvador Victoria, Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como para los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

Tal día como hoy de 1970, The Who graba 'Live at Leeds', su primer álbum en vivo. El grupo británico de rock actúa en la Universidad de Leeds en un directo y queda registrado en un álbum llamado “Live at Leeds”. El 23 de mayo de ese mismo año The Who lanza el disco y hoy en día es considerado como uno de los mejores discos en vivo de toda la industria musical.

¿Qué pasó el 14 de febrero?

1895.- “La importancia de llamarse Ernesto” del escritor irlandés Oscar Wilde, una obra teatral sobre las costumbres de la sociedad británica, se estrena en el St. James' Theatre de Londres.

1902.- La Alianza Internacional para el Sufragio Femenino se constituye en Washington (EE. UU.).

1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.

1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladimir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano y el 1 de febrero pasa a ser directamente el 14 de febrero.

1931.- El general Dámaso Berenguer presenta su dimisión como presidente del Gobierno español al rey Alfonso XIII.

1939.- El acorazado "Bismarck", el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial es botado en Kiel.

1967.- El diario New York Times anuncia el hallazgo de unos manuscritos del genio renacentista Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1970.- El grupo británico de rock The Who graba “Live at Leeds”, su primer álbum en vivo, considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos.

2018.- Un joven mata a 17 personas en un tiroteo en una escuela de Florida (EEUU).

2023.- El Gobierno español aprueba la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros.

¿Quién nació el 14 de febrero?

1898.- Jorge Mañach, escritor y político cubano.

1916.- Maruchi Fresno, actriz española.

1944.- Alan Parker, cineasta británico.

1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.

1972.- Najwa Nimri, actriz española.

1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.

1994.- Becky Hill, cantante y compositora inglesa.

¿Quién murió el 14 de febrero?

1929.- Tom Burke, atleta estadounidense.

1975.- P.G. Wodehouse, escritor inglés.

1996.- Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional español.

2004.- Marco Pantani, ciclista italiano.

2016.- Muriel Casals, política española.

2020.- Reinbert de Leeuw, director de orquesta, pianista y compositor holandés.

2023.- Friedrich Cerha, compositor austriaco.

¿Qué se celebra el 14 de febrero?

Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín.

Horóscopo del 14 de febrero

Los nacidos el 14 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero, se celebra san Valentín, san Cirilo, san Metodio, san Juan Bautista, y san Antonio.