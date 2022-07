Efemérides de hoy 13 de julio de 2022: ¿Qué pasó el 13 de julio?

Tal día como hoy, un 13 de julio de 2014, Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE en la consulta a la militancia. Sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez se sitúa como el nuevo secretario general del PSOE al obtener el 48,63% de las papeletas (56.409 votos). Eduardo Madina recibe apoyos del 36,15% de los militantes (41.835 de los votos) y José Antonio Pérez Tapias consigue el 15,26% (17.506 de las papeletas).

Pedro Sánchez se convierte en el quinto secretario general del PSOE desde la Transición y por primera vez en la historia, uno de los principales partidos españoles ha elegido a su líder con el voto directo y secreto de los afiliados.

El 13 de julio, pero de 1985, el estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música "pop" de la historia, los "Live Aid", contra el hambre en Etiopía. Los dos conciertos ofrecieron 24 horas de música (ocho de las cuales se solaparon) y contaron con la asistencia de 172.000 personas y una audiencia televisiva mundial estimada en dos mil millones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de julio?

1713: Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1923: Inauguran el gran letrero con la leyenda "Hollywoodland" en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a "Hollywood".

1936: Asesinado en Madrid el diputado monárquico José Calvo Sotelo cuando era trasladado a la Dirección General de Seguridad. Preludio de la Guerra Civil.

1939: Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de "From the Bottom of My Heart" y "Melancholy Mood".

1977: Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1997: El concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco muere horas después de aparecer con dos tiros en la cabeza, tras ser secuestrado por ETA.

2014: La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0), en Río de Janeiro.

2016: Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

¿Quién nació el 13 de julio?

1925: Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1927: Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934: Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1942: Harrison Ford, actor estadounidense.

1944: Ernő Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1969: "José Andrés" Puerta, cocinero español.

¿Quién murió el 13 de julio?

1793: Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1931: José Francos Rodríguez, periodista y político español.

1954: Frida Kahlo, pintora mexicana.

2001: Miguel Gila, humorista español.

2006: Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2016: Juan Peña "El Lebrijano", cantaor flamenco.

¿Qué se celebra el 13 de julio?

Hoy 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock y el Día Internacional del Sarcoma.

Horóscopo del 13 de julio

Los nacidos el 13 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 13 de julio

Hoy, 13 de julio, se celebran los Santos Enrique, Anacleto, Serapio y Sara.