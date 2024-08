Efemérides de hoy 1 de agosto de 2024: ¿Qué pasó el 1 de agosto? 

El 1 de agosto de 2004, un incendio causa 327 muertos (más de 400 según fuentes no oficiales) y más de 200 heridos tras un incendio en el centro comercial Ycuá Bolaños, en Asunción (Paraguay). El incendio comienza en una chimenea del patio de comidas de un restaurante, no siendo detectado en un principio y propagándose por el techo por el resto del centro comercial. Ante la situación, los responsables del centro deciden cerrar las puertas del recinto para evitar robos y que algunos clientes se marchen sin pagar. Esto no pudo ser demostrado, pero numerosas personas fallecieron intentando salir. Muchos pudieron hacerlo a través de las lunas rotas por los bomberos, lo que evitó una catástrofe aún mayor.

Un 1 de agosto, pero de 1975, representantes de 35 Estados de Europa y América firman en la capital de Finlandia el "Acta de Helsinki", que ratifica las fronteras europeas de la posguerra mundial. El acta establecía 10 principios fundamentales por los que debía de regirse el comportamiento de los Estados para con sus ciudadanos y para con los demás Estados. Los puntos principales son: igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía, abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, inviolabilidad de las fronteras y respeto a los derechos humanos.

¿Qué pasó el 1 de agosto?

1498.- Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela.

1595.- Muere ejecutado en la horca Gabriel Espinosa "el pastelero de Madrigal", célebre por hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal.

1704.- Guerra de Sucesión española: comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rooke y su escuadra angloholandesa.

1834.- Abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña.

1920.- Gandhi lanza su campaña de "desobediencia civil" en la India.

1944.- II Guerra Mundial: insurrección antinazi generalizada en Varsovia, que duró 63 días y fue sofocada por los alemanes (doscientos mil muertos).

1976.- El piloto austríaco de Fórmula 1, Nicky Lauda, sufre un grave accidente que le desfigura la cara en Nürburgring durante el gran Premio de Alemania.

1994.- El presidente alemán, Roman Herzog, pide perdón a las víctimas del genocidio nazi en Varsovia.

1996.- George R.R. Martin publica por primera vez en Estados Unidos el primer volumen de "Juego de tronos".

2003.- Muere la actriz francesa Marie Trintignant, tras varios días en coma, a consecuencia de los golpes que le propinó su pareja el cantante Bertrand Cantat.

2017.- China inaugura en Yibuti una base militar en África, la primera fuera de su territorio.

¿Quién nació el 1 de agosto?

1819.- Herman Melville, escritor estadounidense autor de "Moby Dick".

1929.- Iñigo Cavero, político español.

1936.- Yves Saint Laurent, modisto francés.

1948.- Carmen Lomana, socialité española.

1950.- Loles León, actriz española.

1960.- Marta Chávarri, socialité española.

1973.- Edurne Pasabán, alpinista española.

¿Quién murió el 1 de agosto?

1464.- Cosimo de Medici, fundador de la dinastía de los Medici.

1714.- Ana Estuardo, la primera reina de Gran Bretaña.

1973.- Gian Francesco Malipiero, compositor italiano.

2003.- Marie Trintignant, actriz francesa.

2005.- Rey Fahd de Arabia Saudí.

2009.- Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas.

2022.- Emilio Ontiveros, economista español.

¿Qué se celebra el 1 de agosto?

Hoy, 1 de agosto, se celebra el Día de la Alegría y el Día Mundial del ARN.

Horóscopo del 1 de agosto

Los nacidos el 1 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 1 de agosto

Hoy, 1 de agosto, se celebra santos Félix, Alfonso María de Ligorio, Nemesio, y las santas Fe, Esperanza y Caridad.