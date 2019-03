El dueño de la finca donde murió Julen: "Jamás pensé que allí cabía un niño, no me lo perdonaré nunca"

David Serrano, el propietario de la parcela de Totalán donde el pequeño Julen se cayó a un pozo el pasado mes de enero, ha estado en el punto de mira de las informaciones después de que el hombre encargado de sellar el pozo de la finca asegurara que lo había tapado.

Por ello, Serrano, que es además primo de los padres de Julen, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado lo ocurrido aquel día y todo lo relacionado con la finca que compró hace alrededor de cuatro meses para plantar aguacates y mangos.

Imágenes de los bloques de hormigón en el pozo donde cayó Julen | antena3noticias.com

David Serrano explica que para llevar a cabo sus planes necesitaba agua, por lo que contrató los servicios de Antonio, un especialista en perforación y búsqueda de agua.

"Al mes, Antonio vino al campo e hizo un boquete de más de 100 metros que dejó abierto", indica Serrano que lamenta que el hombre "se llevó su camión dejando su boquete tal cual".

Unos días después de que Antonio se retirara, David llamó a un amigo para que le ayudara a retirar la arena que había salido del pozo. "Ya que estaba allí hice una pequeña zapata para un muro de contención porque vertía arena y piedra y de ahí viene la excavación. Ese material no era para una casa, sino para un muro de contención", señala Serrano, que desmiente las informaciones que aseguraban que iba a construir una vivienda ilegal.

El día que Julen cayó al pozo, Serrano asegura que tapó el agujero con dos bloques de hormigón y que advirtió del peligro: "El peligro que yo veía era que alguien podía meter un pie allí y partirselo, pero jamás pensé que allí cabía un niño y eso no me lo voy a perdonar nunca".

El niño estaba jugando cuando "se escucharon voces aterradoras", explica Serrano, que cuenta que se acercó hacia el lugar de donde provenían las voces y descubrió que "el niño se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido".

"Desde ese día todo me da igual, lo que pase y lo que no pase. Yo tengo una niña que estaba jugando con Julen y ha sido él pero podría haber sido mi niña y eso no me lo voy a poder perdonar, no haber visto ese peligro allí", lamenta.