Dos hermandades de El Puerto de Santa María prescinden de mujeres costaleras

Lo dice en un texto publicado en su Facebook Maika Anelo, hermana de las hermandades de La Borriquita y La Soledad de El Puerto de Santa María, con las que salía como costalera desde hace once años. Ambas hermandades han comunicado su decisión de no contar con cuadrillas mixtas este año.



Maika Anhelo, junto a una su compañera Andrea de la Flor, han decidido levantar la voz contra la decisión que les impedirá salir este año como costaleras en ambas hermandades. "Es como si nos hubieran arrancado un trocito de nosotras mismas", explica Maika Anhelo. Asegura que desde hace once años han formado parte de las cuadrillas mixtas de costaleros de las hermandades "sin ningún problema, como uno más, superintegradas".

Este año las dos hermandades han cambiado los capataces que dirigen las cuadrillas y los dos nuevos cargos han decidido que sus agrupaciones no sean mixtas. "Quieren que las cuadrillas sean solo de hombres o solo de mujeres y las juntas de gobierno de las dos hermandades les han apoyado", señala.



El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de El Puerto de Santa María, José Manuel Castilla, ha indicado que los capataces y las hermandades son "soberanas" para tomar este tipo de decisiones, sobre las que ha rechazado opinar.



Maika Anhelo y Andrea de la Flor señalan que, de momento, son las únicas mujeres costaleras de ambas hermandades que han querido criticar públicamente la decisión, mientras que el resto permanece hasta ahora "al margen" de esta polémica, a la que se suma el detalle de que una mujer es la hermana mayor de la hermandad de La Soledad.