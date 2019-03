La justicia rechaza la adopción de los dos niños etíopes a las familias españolas

Así lo han indicado fuentes de la familia, que han precisado que la Corte Suprema Federal ha dictaminado que los niños "no son adoptables". Los padres afectados, Jerónimo y Silvia, y Sonia y Rubén, recurrirán esta resolución ante los tribunales de Adís Abeba, mientras que los dos niños continúan en un orfanato del país, después de que fuesen obligados a entregarlos por un error en el proceso de adopción.

En un vídeo enviado a los medios de comunicación, Rubén ha explicado que ayer les "revocaron la adoptabilidad de los niños", una sentencia que "no ha sido ninguna sorpresa" para los progenitores porque ésta era la estimación de sus abogados.

Sin embargo, ha comentado que no van a ceder en sus pretensiones y van a recurrir la sentencia en "instancias superiores". Los abogados que llevan el caso les han recomendado que "haya la menor actividad mediática y de declaraciones" para que "puedan trabajar con comodidad".

Tras reconocer que "desde el principio" han criticado "que las autoridades de nuestro país llegaron tarde", Rubén ha agradecido "la preocupación" y "actividad" de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Exteriores, así como de las autoridades diplomáticas. "En ningún momento han dejado de apoyarnos y de trabajar a nuestro favor", ha confesado, para pedir, "por favor, que su actividad no cese". Rubén ha insistido en que "esto no ha terminado" y en que siguen "necesitando su apoyo para llegar a un buen final", tanto para sus familias, como para "las otras mil familias de adoptantes que vienen por detrás".

En el vídeo también aparece Sonia, quien ha recordado que precisamente eligieron Etiopía porque consideraban que era un país que tenía "una legislación y un sistema judicial competente". "Lo seguimos pensando", ha matizado. "Nuestra abogada nos dice que lo que podemos hacer ahora es recurrir a otra instancia superior, hemos decidido continuar adelante hasta agotar todas las vías judiciales que nos pongan por delante", ha remachado.

Los padres todavía no han evaluado si "volver o no a casa" porque no saben en qué plazos se está moviendo el recurso y quieren conocer la opinión de sus abogados para que "esto salga de la mejor manera posible".

La plataforma Change.org ha recibido ya cerca de 80.000 firmas de apoyo a los progenitores, que han difundido en los medios de comunicación diversos vídeos sobre su situación.

Estas parejas llegaron a Etiopía el pasado 31 de marzo para culminar un proceso de adopción en el que llevaban inmersas varios años, pero una semana después del juicio en el que se les otorgó a los niños, los trámites fueron paralizados.

La razón de este cambio de criterio fue la denuncia de la supuesta falsificación de un documento por parte de un orfanato del país. Los afectados llevan desde entonces luchando por esta causa y el próximo 29 de septiembre les caducarán los visados, lo que probablemente les obligará a regresar a España sin sus hijos, salvo que se acepte el recurso de esta última resolución.