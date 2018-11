Dos ladrones han entrado sobre las 21:00 horas de este jueves en un supermercado DIA de Terrassa, al que han llegado en una moto con la matrícula tapada. Una vez han accedido al establecimiento, han amenazado a las tres cajeras a punta de cuchillo.

La Policía ha confirmado que no ha habido rehenes, ya que el atraco se ha producido justo al cierre y no había ya gente en el supermercado. No se ha precisado atención médica.