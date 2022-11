Protección Civil da por superado el incendio en una planta de azufre de Tarragona que ha dejado varios heridos

Protección Civil da por superado el incendio que se ha producido este lunes en la planta de Azufrera y Fertilizantes Pallarés (Afepasa) en el polígono de Constantí (Tarragona) que ha dejado varios afectados. Algunas de ellos habrían recibido el alta en el lugar de los hechos. La tercera será trasladada al hospital Joan XXIII.

Según el SEM, tres personas han resultado afectadas por inhalaciones, dos de ellas han recibido el alta in situ mientras que una tercera se encuentra en estado leve y será trasladada al hospital Joan XXIII.

En un primer momento parecía que el incendio afectaba a tres naves, pero una se ha conseguido sectorizar y parece que no será afectada por la llamas. Otra de las naves tenía la cubierta ardiendo mientras que en la tercera, la más afectada, los bomberos han conseguido separar algunos de los palés que no estaban ardiendo de los que sí. Por el momento, se ha confinado el Polígono, pero no la población.

El almacén afectado por este incendio contiene azufre, que al quemarse puede generar dióxido de azufre, un gas tóxico, sofocante e irritante y que es muy contaminante. Debido al incendio se ha activado el plan Plasqta en fase de emergencia y dos alarmas por riesgo químico, lo que obliga al confinamiento en el edificio más cercano en el momento que suene, aunque no afecta a zonas urbanas habitables.

El aviso del incendio de la planta de Afepasa se ha dado sobre las 15:45 horas, para el que los Bombers de la Generalitat han desplazado 18 dotaciones a la zona del incendio.

