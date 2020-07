Dónde es obligatorio el uso de la mascarilla y qué multa pueden ponerme si no la llevo

En las últimas horas Sanidad ha notificado 241 nuevos casos de coronavirus y cinco fallecidos. Ya son 28.041 muertos y 253.056 infectados desde que comenzó la pandemia de la Covid-19. En España hay 73 rebrotes activos y gran parte de los nuevos casos se han concentrado en Aragón (59), Cataluña (52) y Andalucía (32). La Rioja, Asturias, Ceuta y Melilla son los únicos puntos del mapa en el que no hay rebrotes. A causa de los rebrotes en algunas comunidades se ha impuesto la obligación del uso de mascarillas en interiores y exteriores aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad, como es el caso de Cataluña y la comarca de Ordizia (Guipúzcoa), y a partir del próximo lunes, en Baleares.

Cataluña

Desde este jueves en Cataluña el uso de la mascarilla es obligatorio, incluso en espacios exteriores y aunque se mantenga la distancia de seguridad. A los ciudadanos de más de seis años que no lleven mascarilla se les multará con 100 euros. A pesar de la obligatoriedad, seguirán vigentes algunas excepciones para casos en que su uso sea incompatible, como practicar deporte, tomar el sol y bañarse en la playa. Dicha propuesta se aprobó cinco días después de decretar el cierre perimetral en la comarca del Segrià, donde se registra uno de los rebrotes de coronavirus más importantes.

Las mascarillas deberán utilizarse al salir de casa y hasta entrar en una zona de playa. Para pasear por la arena o ir a un bar en la zona de playa también será obligatoria. En cambio, para tomar el sol o bañarse en el mar no será necesaria. En cuanto al deporte, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha manifestado que será necesaria la mascarilla cuando se vaya a practicarlo, pero no cuando se esté ejercitando.

Ordizia (Guipúzcoa)

La zona de Ordizia es otro foco de rebrotes de coronavirus en España. Ante el aumento de casos a casi 60 contagios, el Ejecutivo Vasco ha decidido seguir los pasos de Cataluña y hacer obligatorio llevar mascarilla aunque se mantenga la distancia mínima de seguridad. Los casos positivos no solo residen en Guipúzcoa, también hay focos en localidades de la comarca de Goierri. La multa por no llevar la mascarilla no superará los 100 euros.

Baleares

En Baleares se han identificado 13 brotes de coronavirus con 75 positivos. Actualmente permanecen activos todos en Mallorca excepto uno, en Ibiza, con 56 positivos .La Conselleria de Salud del Govern balear ha informado que a partir del próximo lunes 13 de julio, al igual que en Cataluña y en Ordizia (Guipúzcoa), será obligatoria la mascarilla. Aunque se deba llevar tanto en espacios abiertos como cerrados y se mantenga la distancia de seguridad, habrá excepciones como en las playas, piscinas, para hacer deporte, consumir en un bar o tocar instrumentos de viento. La asesora técnica para el desconfinamiento, Marga Frontera, ha informado en una rueda de prensa que se multará con 100 euros a las personas que no lleven la mascarilla. "Son medidas que permiten seguir recuperando actividades que habíamos tenido que dejar de hacer y a la vez hacerlo en las máximas condiciones de seguridad posible", señala Frontera. Se limitará el aforo en reuniones familiares y sociales a un máximo de 70 personas en el exterior y 30 en el interior.

Extramadura, a partir de esta medianoche

Extremadura ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarilla en todo momento, esta medida entrará en vigo a partir de la próxima medianoche.

Las autoridades de Asturias, Cantabria, Castilla León y Murcia también han comenzado a plantearse el uso obligatorio de la mascarilla.