Dolor en la capilla ardiente de los tres guardias civiles fallecidos

Ángel Blanco, alférez Comandancia Guardia Civil de León, reconoce la labor humanitaria de los fallecidos: “Han sido tres compañeros que han dado su vida por el servicio al ciudadano. Estamos todos muy afectados”.

El cuarto ocupante, Enrique Ferrero, que estaba fuera para atender al herido, logró salvar su vida y la del montañero. Hoy se ha derrumbado. “Están recibiendo la atención oportuna por psicólogos tanto de la Guardia Civil como el 112”, explica el propio Ángel Blanco.

El Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña atendía a Damián Ramos, un joven y experimentado montañero de 29 años que había caído 10 metros ladera abajo. Tardó en subir al helicóptero y eso le salvó la vida.

Damián Ramos, montero rescatado, sigue sin dar crédito a los momentos vividos este lunes: “Realmente parece que estás viendo una película y que no está pasándote a ti. Es decir, ostras, que acaba de caer un helicóptero. No puede ser, no puede ser”.

Solo tiene palabras de agradecimiento. Damián muestra sus condolencias a los allegados de los tres guardias civiles en estos momentos tan difíciles: “Me da muchísima pena que haya ocurrido esto y que tres vidas se hayan perdido. Intento sobrellevarlo lo mejor que puedo gracias al apoyo de mi familia. Dar el pésame a las familias porque realmente tienen unos héroes en casa”.

Damián se recupera ahora en el hospital de Arriondas, en Asturias, pero pronto será trasladado a La Coruña, su ciudad natal.

Despedida a los tres guardias civiles

Cientos de personas han acudido al funeral para dar el último adiós al capitán Emilio Pérez, al teniente Marcos Antonio y al agente José Martínez Conejo, los tres guardias civiles muertos al estrellarse en Picos de Europa (León) el helicóptero con el que intentaban rescatar a un deportista herido.

Antes del funeral, que acoge la catedral de León y que oficia el obispo de la Diócesis, Julián López, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha entregado la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Rojo y la Cruz de Oro de Protección Civil con Distintivo Rojo a los tres agentes fallecidos, a título póstumo, y al superviviente del siniestro.

El acto, desarrollado en la Plaza de la Regla, ante la catedral leonesa, han asistido también el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, junto a allegados, amigos y familiares de las víctimas.

Los tres guardias civiles murieron al caer su helicóptero cuando llevaban a cabo un rescate en el Pico Polinosa, en el municipio de Maraña, al norte de la provincia de León, mientras que un cuarto agente resultó ileso, pues ya estaba en tierra auxiliando al herido.